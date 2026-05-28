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遷址、重建喬不攏 高雄果菜市場改編1億元整修

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄果菜批發市場設立四十餘年，主體結構年久老舊、硬體耗損，雖規畫移往仁武區台糖用地，但用地費高達20億元，農業局改以朝向「原址市場整修、環境改善」方式。記者宋原彰／攝影
高雄果菜批發市場設立四十餘年，主體結構年久老舊、硬體耗損，雖規畫移往仁武區台糖用地，但用地費高達20億元，農業局改以朝向「原址市場整修、環境改善」方式。記者宋原彰／攝影

高雄果菜批發市場創設四十餘年，建物老舊、硬體耗損，在地蔬果公會、職業工會曾建議遷往仁武區台糖用地，但用地費高達廿億元，且攤商意見分歧。市府農業局改採「原址整修、環境改善」方式，編列一億元經費分兩年執行，強調施工期不影響營運。

市長陳其邁表示，高雄果菜市場若要遷至私有地必須購買，目前雖看好一處台糖地，但用地費粗估廿億元，台糖已不再賣地，用地仍要再協調；此外多數大型批發商願意遷址，零售商意願低，「希望能在批發、零售間找到都能接受的方案比較妥適」。

為解決市場主體結構老舊、環境衛生等問題，在地公（工）會建議遷址，但農業局二○二四年八月舉行高雄果菜市場興建暨肉品市場整併案研商會議，市長陳其邁裁示以環境整修為主，冷藏庫也納入修繕，預算一億元。

青果、蔬菜公會和職業工會去年一月再度拜會市長，提出遷址仁武區台糖用地訴求；但農業局表示，據「農產品市場交易法」規定，農產品批發市場不得租用私人土地，該處台糖地購置費用高達廿億元，恐造成地方政府財政負擔，市府已函文農業部研議修訂農產品市場交易法，如修訂完成，將規畫租用。

農業局表示，曾四度邀集果菜公司和相關公（工）會說明原地重建方案，業者意見分歧，現階段先朝原址市場整修、環境改善方式規畫，進行建築拉皮、屋頂防漏更新和老舊線路改善等工程。

農業局指出，已規畫整修廁所、重新刨鋪市場環場道路及分貨場防漏、雨水槽及排水管線改善、消防設備更新等工程。

陳其邁 高雄 台糖 市場 農產品

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