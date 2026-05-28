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食安破口？高雄果菜市場遲未設質譜儀 遭怨農藥檢驗落後

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄果菜批發市場以生化法檢驗農藥，品項少、精準度低，且常有偽陽性，地方多次要求裝設質譜儀，加強把關全民食安，未有明顯進度。記者宋原彰／攝影
高雄果菜批發市場以生化法檢驗農藥，品項少、精準度低，且常有偽陽性，地方多次要求裝設質譜儀，加強把關全民食安，未有明顯進度。記者宋原彰／攝影

高雄果菜批發市場是全國第五大，每日供應超過一五○公噸蔬果，仍以生化法檢驗農藥殘留，不僅品項少、精準度低，且常有偽陽性結果，地方多次要求裝設質譜儀把關食安未果，民代批，連占全市交易量四分之一的鳳山果菜市場都已裝設，高雄果菜市場卻遲未有動作。

農業局表示，考量高雄果菜市場可能遷建，因此未設固定式質譜儀，新市場設立後將一併納入規畫，目前鳳山果菜市場已建置一套質譜儀，可支援高雄果菜市場檢測。高雄市農產品近年檢驗量能、檢驗件數均為六都第一，高雄果菜市場生化檢驗件數共三萬餘件，不合格率僅百分之○點一二，近期也設質譜快檢車，機動強化檢驗量能。

高雄果菜市場年總交易量逾十一萬公噸，議員郭建盟表示，全台八處每日供應超過一五○公噸的果菜市場，僅高雄未安裝質譜儀，交易量比高雄低的桃園、新北、台中果菜市場，二○二二年前都已裝設質譜儀，鳳山果菜市場二○二三年也斥資一七○○萬元裝設，高雄果菜批發市場卻仍採用生化法，僅能檢測部分農藥、無法定性定量，且精準度低，容易出現偽陽性，「讓市民健康暴露在農藥風險中」。

質譜儀快檢技術能在十到廿分鐘內測出數百種常見農藥，阻斷農藥超標蔬果流入市場；郭建盟指高雄果菜市場遲未裝設，難阻擋黑心蔬果運來南部銷售。議員張漢忠說，過去因高雄果菜市場可能遷移，市府決定先在鳳山果菜市場裝質譜儀，但全國各地農藥超標的同批號產品若運到高雄果菜市場，將難以攔截。

農業局表示，新北、桃園、台中、嘉義及屏東等地果菜市場僅設置一套質譜儀，相互支援，去年高雄果菜市場委由鳳山果菜市場以質譜儀檢測一二四二件，不合格率約百分之一點八五，同時針對特定季節性蔬果品項及高風險供應人，提高質譜儀抽驗比率，並對檢驗不合格供應單位加強追蹤輔導，兼顧檢驗量能與檢測精確度。

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