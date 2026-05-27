高雄果菜市場供應量龐大 未設置質譜儀遭質疑農藥檢驗食安難把關

高雄果菜批發市場是全國第5大果菜市場，每日供應超過150公噸蔬果，但檢驗農藥方式仍為生化法檢驗，不僅品項少、精準度低，且常有偽陽性結果，地方多次要求果菜市場裝設質譜儀，精準快速篩檢、把關全民食安，民代批「高雄果菜市場已成全國農藥『破口』」，就連占全市交易量4分之1的鳳山果菜市場也已裝設，高雄果菜市場卻遲未有動作。

高雄果菜市場由高雄果菜運銷股份有限公司經營，高市府出資49%、高雄地區農會51%，每日青果、蔬菜供應量超過150公噸，年總交易量逾11萬公噸，高雄果菜市場供應量在全台果菜市場排名第五，僅低於台北、新北、屏東等地，依4月28日單日交易量數據，交易量已高達260公噸。

「全台每日供應超過150公噸的8處果菜市場，只有高雄果菜市場未安裝質譜儀！」市議員郭建盟表示，桃園、新北、台中果菜市場交易量低於高雄，均在2022年前裝設質譜儀，遑論交易量更高的果菜市場早已裝設，高雄果菜市場卻讓市民健康暴露在農藥風險中。

質譜儀快篩技術能在10到20分鐘內測出數200種常見農藥，阻斷農藥超標蔬果流入市場；鳳山果菜市場在2023年斥資1700萬元設置質譜儀，高雄果菜市場交易量大，卻仍採用生化法檢驗農藥殘留，僅能檢測部分農藥、無法定性定量且精準度低，且易出現偽陽性。

郭建盟批「全國大型果菜市場『破口』就是高雄果菜市場！」高雄果菜市場未裝設質譜儀，難阻擋黑心蔬果運來南部銷售。市議員張漢忠表示，過去受限於高雄果菜市場有遷地可能性，市府決定先在鳳山果菜市場設立質譜儀，但全國各地農藥超標的同批號產品，運到高雄果菜市場卻難以攔截。

農業局表示，考量過去高雄果菜市場可能辦理遷建，未設固定式質譜儀，未來新市場設立將一並納入空間規畫，鳳山果菜市場已建置1套質譜儀，可支援高雄果菜市場檢測作業，高雄市農產品進年化學檢驗量能、檢驗件數均為六都第一，高雄果菜市場生化檢驗件數共3萬餘件，不合格率僅0.12%，近期也設置質譜快篩車，以機動方式強化檢驗量能。

農業局表示，新北、桃園、台中、嘉義及屏東等地果菜市場，僅設置1套質譜儀，採互相支援方式執行，去年高雄果菜市場已委由鳳山果菜市場以質譜儀累計檢測1242件，不合格率約1.85%，同時針對「特定季節性蔬果品項」及「高風險供應人」提高質譜儀抽驗比例，並對檢驗不合格供應單位加強追蹤與輔導，兼顧檢驗量能與檢測精確度。

高雄果菜批發市場檢驗農藥方式為生化法檢驗，不僅品項少、精準度低，且常有偽陽性結果，地方多次要求裝設質譜儀，加強把關全民食安，但仍未有明顯進度。記者宋原彰／攝影