影／登革熱防疫破口！資收場違規71次未改善 高市府重罰限48小時清空

高雄市登革熱疫情升溫，前鎮區洪仁資源回收場因堆置大量回收物、環境髒亂又積水孳生病媒蚊，5年來已累計遭裁罰71次，遲未改善，今天衛生局會同環保局等單位稽查，發現場內有積水容器，當場要求48小時內全面清空，並喊話回收場地主台灣土地銀行負起管理責任，否則將連續重罰、絕不寬貸。

位於前鎮區忠孝里育德路的洪仁資源回收場，多年來因大量回收物露天堆積、占用道路與環境髒亂問題，引發居民不滿，也成為病媒蚊高風險熱區。

衛生局指出，2021年起，已因違反道路交通管理處罰條例、傳染病防治法、廢棄物清理法及高雄市環境維護管理自治條例等規定，累計遭裁罰高達71次，其中光占道違規就達61次。

衛生局表示，高雄出現今年首例本土登革熱個案，全市進入警戒狀態，防疫團隊今天登門稽查，現場幾乎毫無改善，場內堆滿各式資源回收物，還有積水容器、潮濕死角及髒亂環境，病媒蚊孳生風險極高，嚴重威脅周邊社區防疫安全。

該場域土地所有權人為台灣土地銀行，雖出租給業者使用，但依傳染病防治法第25條規定，土地、建築物及場所的所有人、管理人與使用人，都負有維護環境衛生與防止病媒蚊孳生的「狀態責任」，地主並不能以出租為由卸責。

高市府今天祭出五大強制作為，包括正式發文財政部國有財產署，要求相鄰髒亂場域48小時內全面清空，未來若複查再發現陽性孳生源，將立即依法從重開罰；另外，環保局也將在登革熱警戒期間，將該處列為每日巡查熱區，發現違規即刻告發。

此外，市府也要求台灣土地銀行必須落實地主管理責任，督促承租業者不得再露天堆置資收物、占用道路，並研議終止租約，避免成為社區防疫隱憂。

前鎮區的洪仁資收廠髒亂孳生病媒蚊，衛生局今稽查，當場要求48小時內全面清空。圖／高雄市衛生局提供

前鎮區的洪仁資收廠髒亂孳生病媒蚊，衛生局今稽查，當場要求48小時內全面清空。圖／高雄市衛生局提供