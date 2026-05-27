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屏東潮州日本遊客增加 日式園區增設日語導覽員

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
潮州日式園區有60多名導覽志工，除了國語、台語、客語導覽，還有英語、日語、東南亞語。圖／潮州鎮公所提供
潮州日式園區有60多名導覽志工，除了國語、台語、客語導覽，還有英語、日語、東南亞語。圖／潮州鎮公所提供

屏東縣潮州日式文化園區近期有愈來愈多國際觀光客到訪，尤其是日本遊客，鎮公所因此增設日語導覽人員，未來更計畫培訓更多鄉親成為外語導覽人員，包含英語、日語、新住民語言等導覽服務，向國際旅客介紹潮州在地歷史與故事。

潮州鎮公所近年積極推動國際觀光，吸引愈來愈多外國自由行遊客造訪。日式園區充滿了日式風情，加上鎮公所近期舉辦許多活動與日本民間團交流，口耳相傳下也讓更多日本人認識潮州小鎮，來台旅行時也安排時間前來觀光。

鎮公所主秘王建元說，日式園區目前是潮州知名度最高的景點，每年有超過30萬人次造訪。因與日本民間交流頻繁，近期日本觀光客明顯增加，以往每月只有個位數組數的日本客造訪，近期都有10幾20組日本遊客，他去巡視時也常會遇到。

為了提供更好的服務，園區增設了日語導覽人員，希望將在地歷史文化更深入地介紹給日本遊客。除了英語、日語外，目前園區60多名志工中也有新住民，有東南亞遊客來訪時就能用家鄉話進行導覽。

鎮公所未來計畫培訓在地鄉親成為外語導覽人員，創造多語化導覽環境，希望打破國家與語言隔閡，打造更國際化的景點，讓更多人旅遊並認識潮州小鎮。

潮州日式園區有60多名導覽志工，除了國語、台語、客語導覽，還有英語、日語、東南亞語。圖／潮州鎮公所提供
潮州日式園區有60多名導覽志工，除了國語、台語、客語導覽，還有英語、日語、東南亞語。圖／潮州鎮公所提供

英語 日本 觀光

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