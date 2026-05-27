屏東縣獲水利署78億治水經費 周春米：超前部署跑在最前面

屏東縣政府近日收到經濟部水利署初審通過「115到118年新一批治水計畫」，屏東縣府水利處提案30案、99億元，水利署核定屏縣府24案、78億4400萬元。水利處長林煥文表示，關鍵在於縣府「超前部署」，已經用縣款辦理規畫設計等先期作業，讓後續工程發包速度加快、提高執行率，加速治水成效，故能獲水利署核定24案。

縣長周春米說，屏東縣多年來飽受淹水之苦，歷經多年整治，配合中央8年800億與前瞻建設。前年凱米颱風時，賴清德總統南下視察，縣府當時提供治水計畫，謝謝總統支持，用後續相關前瞻建設最後尾款支持，縣府當時都已超前提早做好規畫設計。

周春米說，去年提送水利署115到118年的治水特別條例預算，申請近一百億元治水計畫，經過中央水利署審查近日初步核定，有24件、約78億4千多萬元預算，這也是長年治水成績，「治水沒有最好只有更好」，緊盯治水規畫，也都一直跑在前面。

對於有些縣市沒有爭取到？周春米說，屏東縣飽受淹水之苦，她當立委時，中央還沒有經費補助時，縣府都已提早支付規畫設計費費用，跑在前面，她當縣長時也是如此，「預算有限，資源有限，當然用在最需要，也用在準備好的縣市」。

水利處長林煥文表示，水利署治水計畫是競爭型計畫，2024年凱米颱風來襲，賴清德總統視察，縣府提出10案治水工程共30億元，如今都已在執行中。

林煥文說，核定30億後，縣長認為治水不能停，水利處續檢視縣內下一階段需要治理的區域，盤點出30件，有一部分已先用縣款支應8千萬辦理規畫設計，因不知中央何時會提出特別預算補助地方政府，故先行規畫設計同時辦理用地取得，用地無虞才能工程發包，也同時向中央持續爭取經費，縮短整體作業期程。

屏東縣議員陳揚說，屏東能爭取到治水經費當然值得肯定，但台東同樣長期面臨颱風豪雨衝擊，卻一案未核，難免讓外界質疑中央是否有「大小眼」問題。「同島一命」不是口號，資源分配就更應兼顧區域平衡，而不是讓部分縣市有被遺忘的感受。