快訊

警政署專員淪鍾文智「私家偵探」 涉洩密羈押禁見…檢調續追金流

行程滿檔！黃仁勳與林百里今晚相約「這家餐廳」 妻子女兒也出席

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡英文再訪高雄不爬山 賴瑞隆、邱議瑩合體帶路嘗旗美農產

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
蔡英文前總統卸任後爬遍全台郊山，今天蔡英文再度南下高雄，但沒帶登山杖，改由立委賴瑞隆、邱議瑩帶路，品嘗旗山、美濃地區農產品。圖／賴瑞隆辦公室提供
蔡英文前總統卸任後爬遍全台郊山，今天蔡英文再度南下高雄，但沒帶登山杖，改由立委賴瑞隆、邱議瑩帶路，品嘗旗山、美濃地區農產品。圖／賴瑞隆辦公室提供

蔡英文前總統卸任後爬遍全台郊山，今天蔡英文再度南下高雄，但沒帶登山杖，改由立委賴瑞隆邱議瑩帶路，品嘗旗山、美濃地區農產品；蔡英文4月曾來高雄，和市長陳其邁、賴瑞隆走訪果嶺公園吃點心，她今天笑稱，每次和賴瑞隆合體，好像都在吃東西，引起眾人大笑。

2026九合一選舉

繼4月中到高雄果嶺公園與陳其邁、賴瑞隆健行野餐，並到蚵仔寮採買海產後，蔡英文今日再訪高雄；這次往山區前進，由在地立委邱議瑩帶路，賴瑞隆及高雄市議員林富寶、市議員參選人林慧欣陪同認識旗山、美濃特產。

美濃農會總幹事鍾清輝向蔡前總統介紹台灣常見米種，蔡英文親手以美濃147米製作飯捲，蔡英文笑稱「很久沒自己做飯了」，上次到高雄是走進草地與漁港，這次則是直接走進米香、茶香與農村日常，高雄真的很適合一來再來。

賴瑞隆指出，美濃是台灣重要農業重鎮，素有「食材珠寶盒」美譽，各式農作物都是高雄的驕傲。其中，「高雄147號」更是高雄區農業改良場育成的第一個香米品種，年年獲得國內外獎項，讓地方農產走向精緻化與國際化。

邱議瑩則介紹，美濃農會推動「米存摺」，讓農友可領用契作良質米，地產地銷，讓農民家庭能吃到自己土地種出的好米。她表示，這樣的制度，正是在地農業最珍貴之處，不僅是賣產品，更保存土地記憶、凝聚社區情感，讓農業成為生活文化的一部分。

隨後，一行人轉往六龜，由六龜區新發社區發展協會理事長湯嘉富介紹原生山茶。六龜茶是台灣原生喬木大葉山茶，主要分布於六龜一帶海拔較高區域。八八風災後，地方在重建過程中推動山茶復興，讓高雄成為全台最大山茶產區，也吸引青年返鄉投入茶產業與地方創生工作。

賴瑞隆介紹，六龜山茶的故事，是高雄從災後重建走向地方創生的縮影，讓更多人看見高雄山城的韌性與生命力，前幾日赴日本拜會友台政要時，特別準備六龜山茶及其他特產作為伴手禮，讓日方人士留下深刻印象，成為另類「城市外交」。

蔡英文笑稱，每次和賴瑞隆合體，好像都在吃東西。讓賴瑞隆連忙回應，高雄實在有太多美食，小英總統根本是「美食家」。他會攜手立委、議員等隊友，持續把高雄最好的米、最香的茶、最棒的農產品、最溫暖的人情味，走向更大的舞台。

蔡英文前總統卸任後爬遍全台郊山，今天蔡英文再度南下高雄，但沒帶登山杖，改由立委賴瑞隆、邱議瑩帶路，品嘗旗山、美濃地區農產品。圖／賴瑞隆辦公室提供
蔡英文前總統卸任後爬遍全台郊山，今天蔡英文再度南下高雄，但沒帶登山杖，改由立委賴瑞隆、邱議瑩帶路，品嘗旗山、美濃地區農產品。圖／賴瑞隆辦公室提供

蔡英文前總統（左二）卸任後爬遍全台郊山，今天蔡英文再度南下高雄，但沒帶登山杖，改由立委賴瑞隆（右三）、邱議瑩（右一）帶路，品嘗旗山、美濃地區農產品。圖／賴瑞隆辦公室提供
蔡英文前總統（左二）卸任後爬遍全台郊山，今天蔡英文再度南下高雄，但沒帶登山杖，改由立委賴瑞隆（右三）、邱議瑩（右一）帶路，品嘗旗山、美濃地區農產品。圖／賴瑞隆辦公室提供

蔡英文前總統卸任後爬遍全台郊山，今天蔡英文再度南下高雄，但沒帶登山杖，改由立委賴瑞隆（右一）、邱議瑩（左二）帶路，品嘗旗山、美濃地區農產品。圖／賴瑞隆辦公室提供
蔡英文前總統卸任後爬遍全台郊山，今天蔡英文再度南下高雄，但沒帶登山杖，改由立委賴瑞隆（右一）、邱議瑩（左二）帶路，品嘗旗山、美濃地區農產品。圖／賴瑞隆辦公室提供

2026九合一選舉 高雄市選舉 蔡英文 賴瑞隆 陳其邁 民進黨 邱議瑩

延伸閱讀

訪東京、熊本 民進黨高雄市長參選人賴瑞隆：攜國際友人開啟繁榮時代

蔡英文：恭喜臺灣漫遊錄獲獎 世界看見台灣故事

世新學生踏查大稻埕 短片重現台灣茶業外銷歷史

蔡英文雨中造訪東海…是否關注川習會？她強調台灣自身重要性

相關新聞

影／周春米今宣布：屏東縣65歲以上長者健保費全面補助 約17萬人受惠

屏東縣長周春米今到縣議會展開第7次施政報告，周春米在會中宣布，65歲以上長者健保費全面補助，需設籍屏東滿1年，65歲以上（原住民55歲以上），綜所稅率5％以下長者，從2027年1月起實施，每月補助826元，將有17萬人受惠。

教師墜樓案震驚教育界 柯志恩爆高雄「霸凌180件成案數0」

高雄市一名國小科任老師請長假3個月，前天卻突然返校，不明原因從中庭墜樓身亡，事後傳出該師長期遭遇學生言語挑釁、嗆聲恐涉及霸凌。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩揭露，今年截至4月底，高雄校園霸凌通報高達180件，成案數竟為0，質疑調查和防制機制失靈。

蔡英文再訪高雄不爬山 賴瑞隆、邱議瑩合體帶路嘗旗美農產

蔡英文前總統卸任後爬遍全台郊山，今天蔡英文再度南下高雄，但沒帶登山杖，改由立委賴瑞隆、邱議瑩帶路，品嘗旗山、美濃地區農產品；蔡英文4月曾來高雄，和市長陳其邁、賴瑞隆走訪果嶺公園吃點心，她今天笑稱，每次和賴瑞隆合體，好像都在吃東西，引起眾人大笑。

把講師費全捐給金門家扶 謝佩琳夫妻30年公益路感動地方

長年投入耳穴自然醫學與公益服務的謝佩琳，近期受邀至國立清華大學金門教育中心授課，除持續深入社區推廣健康保健觀念，更全數捐出授課與演講所得講師費，並自掏腰包加碼善款，合計捐贈金門家扶中心10萬元，成為家扶「永久之友」，以實際行動支持弱勢兒少照顧工作。

揪甘心！台電串聯20座電廠送暖 金門737名學生獲148萬元助學金

為協助弱勢與優秀學子安心求學，台灣電力公司自1990年設立獎助學金制度以來，37年來累計已幫助超過50萬名學生追逐夢想，發出獎助學金逾20億元。今年台電再度串聯全台及離島20座電廠，共提供約1.6萬人、近6000萬元獎助學金，希望持續為孩子的人生「併聯發電」，讓愛與希望延續。

獲選「六都唯一五星市長」滿意度創新高 陳其邁：力拼城市轉型

遠見雜誌今公布「2026縣市長施政滿意度調查」，高雄市長陳其邁在執政最後一年，以 75.9% 滿意度創新高，再度蟬聯五星市長，也是六都中唯一五星市長。市政「八大施政面向」有六項指標是六都第一，陳其邁今受訪表示，「城市的進步，這個都有賴於這個大家的共同努力」，未來將持續支持高雄成為半導體S廊帶核心樞紐，加速城市轉型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。