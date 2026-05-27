把講師費全捐給金門家扶 謝佩琳夫妻30年公益路感動地方

長年投入耳穴自然醫學與公益服務的謝佩琳，近期受邀至國立清華大學金門教育中心授課，除持續深入社區推廣健康保健觀念，更全數捐出授課與演講所得講師費，並自掏腰包加碼善款，合計捐贈金門家扶中心10萬元，成為家扶「永久之友」，以實際行動支持弱勢兒少照顧工作。

據了解，謝佩琳多年來致力推廣耳穴經絡保健，秉持「讓健康種子深植人心」理念，從親友間開始分享健康觀念，逐步走入地方社區據點開設公益健康課程；近年更受邀擔任清華大學金門教育中心講師，開設耳穴保健專業課程，希望讓更多民眾學習健康知識，成為自己與家人的健康守門人。

她表示，家扶中心不只是地方弱勢兒少的重要依靠，更是她與丈夫楊忠俊人生重要緣分的起點。30多年前，兩人因參與家扶展愛隊志工服務相識，在共同關懷弱勢、投入公益的理念下攜手走過人生，多年來夫妻倆持續默默投入地方公益，此次捐款除了回饋一路相伴的公益情誼，也希望拋磚引玉，號召更多社會善心人士一起投入關懷弱勢兒童行列。

金門家扶中心主任洪依帆表示，「永久之友」代表的是長期陪伴弱勢兒少、與家扶攜手同行的愛心行動，感謝謝佩琳與楊忠俊多年來持續支持家扶工作；楊忠俊目前擔任家扶扶幼副主委，除早年投入志工服務外，也長期協助連結地方社會資源，關心扶助家庭需求，希望讓更多孩子獲得穩定照顧與成長支持。

家扶中心指出，夫妻兩人此次前往捐款時，恰巧遇見正在中心值班服務的溫媽媽志工，眾人也一同合影留念。從早年志工服務到如今成為捐款人，彼此因家扶而結緣，也見證金門地方長年累積的溫暖公益力量。此次善款將運用於弱勢兒童助學、生活扶助及相關輔導方案，陪伴孩子安心成長，也讓善的循環持續在金門發光發熱。