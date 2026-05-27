揪甘心！台電串聯20座電廠送暖 金門737名學生獲148萬元助學金

為協助弱勢與優秀學子安心求學，台灣電力公司自1990年設立獎助學金制度以來，37年來累計已幫助超過50萬名學生追逐夢想，發出獎助學金逾20億元。今年台電再度串聯全台及離島20座電廠，共提供約1.6萬人、近6000萬元獎助學金，希望持續為孩子的人生「併聯發電」，讓愛與希望延續。

台電今天上午舉辦「台電馨學 傳愛永續」2026獎助學金頒獎典禮，金門場於金城鎮公所3樓舉行，由陳玉珍立委辦公室主任董志謀、金門縣教育處長黃雅芬、金城鎮長李誠智、金城鎮公所主秘許世丞、金門家扶中心主任洪依帆與多位校長共同頒獎，鼓勵獲獎學生持續朝夢想前進。

台電塔山發電廠廠長陳啟賢表示，台電除了肩負穩定供電責任，也長期投入公益與教育扶助，獎助對象涵蓋電廠周邊地區低收入戶、遭遇重大變故家庭，以及在學業、品德與才藝表現優異學生；多年來，不少受助學生畢業後投入社會，也回頭幫助更多人，形成善的循環。

今年金門地區則由台電塔山發電廠回饋在地學子，共有737人獲得獎助，總金額近148萬3000元，獲獎學生中，不少來自金門家扶中心扶助家庭，孩子們特地拍攝感謝影片，向長期支持弱勢教育的台電表達謝意。

影片中，學生分享求學過程中的辛苦與挑戰，也坦言獎助學金減輕家庭壓力，讓他們得以更安心讀書、勇敢追夢；有學生說，未來若有能力，也希望像台電一樣，成為幫助別人的力量。學生透過這支影片，希望能將感恩之情傳遞給每一位默默支持他們的人。

頒獎現場氣氛溫馨，不少家長與師長也到場見證孩子獲獎時刻。台電指出，獎助學金不只是經濟上的支持，更希望成為孩子在人生路上的鼓勵，陪伴他們在逆境中持續前行。

台電今天舉辦「台電馨學 傳愛永續」2026獎助學金頒獎典禮，與會貴賓與獲獎學生合影。記者蔡家蓁／攝影

台電今天舉辦「台電馨學 傳愛永續」2026獎助學金頒獎典禮，由陳玉珍立委辦公室主任董志謀、金門縣教育處長黃雅芬、塔山發電廠長陳啟賢、金城鎮公所主秘許世丞、金門家扶中心主任洪依帆共同頒獎，鼓勵獲獎學生持續朝夢想前進。記者蔡家蓁／攝影