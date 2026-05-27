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K-SPARK演唱會5月30日高雄登場 市府公布交管措施

中央社／ 高雄27日電

韓國拼盤演唱會K-SPARK將於30日在高雄國家體育場舉行，市府交通局今天表示，世運大道當天將實施交通管制，捷運及台鐵配合加開班次，另活動將提供免費接駁車。

韓國拼盤演唱會K-SPARK預計吸引大量歌迷進場，高雄市交通局今天發布新聞稿表示，為維護活動會場周邊人行安全，世運大道預計於5月30日上午8時至隔日凌晨1時實施交通管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，汽車、機車均禁止通行及停放。

此外，YouBike「國家運動訓練中心大門」、「世運大道」、「捷運世運站（1號出口）」、「世運主場館」等站點，自5月30日上午7時至隔日凌晨1時暫停營運。

交通局表示，演唱會活動期間，左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議盡量避免行駛會場周邊道路並提前改道，南北方向可利用民族路、博愛路、高鐵路，東西方向可改道至加昌路、新莊一路、水管路。

此次活動亦規劃免費高鐵左營站往返高雄國家體育場接駁專車，5月30日下午3時至晚間7時提供進場接駁服務，晚間9時30分至11時30分提供散場接駁服務。同時捷運散場期間將縮短班距為3至5分鐘，維持動線順暢。

另外，活動機車臨時停放區規劃於高雄國家體育場西南側、軍校路（世運大道至海功路）西側及軍校路西側眷村（緯一路至緯四路），開放時間為5月30日上午8時至晚間11時，務必準時離場。

交通局提醒，會場依往例不提供汽車停車位。世運主場館周邊道路禁止臨停接送，警察局將加強違規停車拖吊取締。有接送需求可利用周邊捷運站接送，搭乘計程車可利用捷運世運站西北側的招呼站上下客。

此外，台鐵公司及高鐵公司為服務外地歌迷，將配合加開北上列車，詳細列車及購票資訊，可至台鐵及高鐵官方網站查詢。

演唱會 高雄 捷運

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