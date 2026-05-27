影／周春米今宣布：屏東縣65歲以上長者健保費全面補助 約17萬人受惠

屏東縣長周春米今到縣議會展開第7次施政報告，周春米在會中宣布，65歲以上長者健保費全面補助，需設籍屏東滿1年，65歲以上（原住民55歲以上），綜所稅率5％以下長者，從2027年1月起實施，每月補助826元，將有17萬人受惠。

周春米在施政報告說，屏東縣近10年沒有舉債，縣府債務也早已清償完畢，雖然去年財劃法修正後造成財政變動，今年中央補助減少將近30億元，但縣府在撙節開支下，相關政策仍能持續推動。

周春米說，賴清德總統上周在520就職兩周年時曾報告，中央政府針對0至18歲族群提供每月5000元相關補助。她說，面對這幾年台灣經濟發展與少子化，中央已提出照顧孩子的政策方向，而屏東縣府在財政穩健、撙節開支的情況下，明年也能進一步負擔65歲以上長者健保費，讓長輩獲得更多照顧。

周春米表示，屏東縣已針對低收入戶提供相關補助，下半年先針對65歲至69歲中低收入老人補助健保費；明年起則擴大為設籍屏東縣滿一年、65歲以上(原住民55歲以上)，且綜合所得稅率5%以下長者，每月補助826元，受惠人數約17萬人。

周春米說，整個台灣都在進步當中，經濟發展也都備受肯定，經濟發展紅利應該跟全民共享，中央來照顧孩子，減輕父母負擔，地方照顧長輩，減輕子女負擔，大家同心協力，全民共享經濟成果。

縣議員陳揚說，縣長終於宣布，這樣政策爭取很久、很久，縣府願意傾聽民意、照顧長輩，

減輕家庭負擔，讓屏東的長輩更安心

縣議員李世淦長期關注老人福利，他說，他早在2023年提案建議縣府要比照其他縣市補助長者健保費，樂見縣府重視長者福利，落實照顧政策，未來也會持續在議會爭取更完善的福利與建設，讓屏東越來越進步。