獲選「六都唯一五星市長」滿意度創新高 陳其邁：力拼城市轉型

遠見雜誌今公布「2026縣市長施政滿意度調查」，高雄市長陳其邁在執政最後一年，以 75.9% 滿意度創新高，再度蟬聯五星市長，也是六都中唯一五星市長。市政「八大施政面向」有六項指標是六都第一，陳其邁今受訪表示，「城市的進步，這個都有賴於這個大家的共同努力」，未來將持續支持高雄成為半導體S廊帶核心樞紐，加速城市轉型。

陳其邁表示，民調評鑑是施政參考重要依據，感謝遠見雜誌肯定，8個面向有6項第一名、2項第二名，「非常感謝市民的支持，我想城市的進步，有賴於大家共同努力」，希望未來中央立法院、地方議會的預算繼續支持，他會持續努力、做好做滿，加速推動城市轉型，尤其結合AI、半導體浪潮，市府會配合著國際大廠加速投資高雄，確保在高雄能夠結合台南、嘉義、屏東成為半導體S廊帶的核心樞紐，加速城市轉型。

遠見雜誌今公布「2026縣市長施政滿意度調查」，高雄市長陳其邁在執政最後一年，以 75.9% 的滿意度與 77.2 分的施政分數創新高，施政分數更較去年提升 2.9 分，增幅是六都之冠。陳其邁的滿意度是六都最高，再度蟬聯五星市長，且是六都唯一五星市長。高市府表示，代表市政表現的「八大施政面向」，高雄市整體平均滿意度高達 73.7%。

高雄在經濟就業面向，以 64.6% 滿意度獲六都第一。高市府表示，產業紅利帶動就業機會，全市失業率降至3.2%，市府以高效率完成中油煉油廠土污整治，促成台積電營運，高雄市「觀光休閒」滿意度也升至 83.0%，穩居六都第一，市府成功將「演唱會」昇華為城市行銷，並帶動夜經濟，去年舉辦逾109場大型演唱會、締造52億元產值。

高市府表示，本次調查中，「醫療衛生」（82.9%）、「警政治安」（74.8%）與「教育」（72.0%）等面向，高雄市都是六都第一，全市C級巷弄長照站佈建率已近99%、平價教保服務涵蓋率達100%，並完成175校的通學步道改善。此外在「道路與交通」領域的滿意度躍居六都第一（66.7%），在「環保」面向亦獲六都第二（72.4%）。