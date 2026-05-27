橋頭糖廠百頃森林變建地案 護樹團體爆審查委員兼台糖獨董

護樹團體今於立法院召開記者會指出，高雄橋頭糖廠百頃森林，在高雄新市鎮第三期219公頃住商用地開發案主導下，將124公頃的台糖森林綠地變更住商建地，且國土署主導的新市鎮都市計畫變更中，區段徵收小組審議委員兼主席張桂鳳竟是台糖獨立董事，沒有依法落實利益迴避，此變更若成功將導致台糖森林綠地124公頃變更住商建地，至少讓台糖產生300億的獲利，要求張桂鳳出席過的任何小組會議與現勘都應無效，並重新召開。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，各級都市計畫委員會組織規程第11條規定，都市計畫委員會審議都市計畫時，與有利害關係的委員應自行迴避，而公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條也規定，公開發行公司之獨立董事於執行業務範圍內應保持其獨立性，不得與公司有直接或間接之利害關係。本案屬台糖所有的土地面積高達124.80公頃，占計畫總面積56.90%，竟由台糖獨立董事張桂鳳擔任都市計畫委員會委員及土地徵收審議小組委員，讓人質疑審議程序的公正性。

搶救橋頭糖廠百頃森林聯盟共同發起人柳景文不滿表示，國土署竟邀請一個掌握本案超過75%土地的台糖董事來當審查委員，甚至擔任會議主席，根本是球員兼裁判，不思考如何遵從賴清德總統的都市林政策，反藉由開路之名強將這百頃森林剷平、帶頭炒房，說好的居住正義、說好的環境永續，對台糖來說都是一個「屁」。

森林城市協會理事長莊傑任表示，張桂鳳於擔任本案小組會議主席期間，出現幾大亂象，包含8工作天安排5場會議，導致委員、民眾參與困難，開發單位也無力修正內容，連今天召開的會議也是2天前才宣布從台北改成高雄，甚至拒絕線上登記發言者入場發言，以及拒絕現場參與民眾登記發言等。此外，委員現勘會議沒有針對淹水問題、保育類棲地與生態調查、百年五分車軌道將消失段、典寶溪支流三塊厝水溝河道與洪氾區變成道路與建地影響排水、螢火蟲是否具體出沒地點位置進行現勘，明顯現勘品質惡劣。

今日出席團體主張，張桂鳳出席過的小組會議，不論是區段徵收小組，或是都市計畫主要計畫變更小組會議、現勘會議等，因沒有落實依法利益迴避，都應視同無效會議，要求會議依法重新召開。