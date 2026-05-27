聽新聞
0:00 / 0:00

高雄美麗島站擁國際景點 站外花崗石路顛簸害摔惹怨

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄捷運美麗島站外圓環花崗石鋪面經數十年使用已破損難走，遊客拖行李不易，身障者和老人也常跌倒。記者宋原彰／攝影
高雄捷運美麗島站外圓環花崗石鋪面經數十年使用已破損難走，遊客拖行李不易，身障者和老人也常跌倒。記者宋原彰／攝影

高雄美麗島捷運站因光之穹頂公共藝術和四座由玻璃帷幕蓋成的出入口成國際景點，也是市區主幹道，圓環道路早年配合捷運設計，採高昂典雅花崗石鋪面，經十餘年使用，道路崎嶇、破損，遊客拖行李不易，身障者和老人常跌倒，不利國際形象、人本環境。

捷運美麗島站是美麗島事件發生地，站體設計傳達和平重生意念，建築師高松伸將四座貝殼狀玻璃帷幕出口，打造合掌姿態，意涵祈求和平的人群，沿著街道向廣場集聚，出口站體分散中山路、中正路交會圓環，花崗石磚打造外環路面。

站體從二○○八年通車至今，圓環道路花崗石鋪面的凹凸地磚因紋路明顯，經長年修補，道路破碎難行、輪椅族或推行嬰兒車民眾深感不便，長者步行易絆倒摔跤，觀光客推行李箱會強烈震動易損壞。

「被美學困住的行人安全！」市議員湯詠瑜表示，花崗石鋪面雖典雅，卻導致輪椅和代步車行經劇烈顛簸有安全隱憂，地磚縫隙積水嚴重。

高市府曾評估重新鋪設整條圓環道路，但考量重型機具施工恐損傷捷運站體地基，僅針對步道破損處緊急補修。湯詠瑜說，道路修補眾多補丁，各局處相互推責，改善遙遙無期。一名長者說「路真的很爛」，在圓環跌倒兩次，膝蓋挫傷。

副市長林欽榮表示，當年施作的花崗石鋪面，如今路面違背人本概念，道工處已獲國土署補助二點四億元，啟動中山一路（民生路至建國路）人行環境改造工程，將研議是否新增範圍，汰除花崗石鋪面，圓環鋪面以ＰＣ刷毛混凝土做改善。

道工處表示，加強派員修補破損，考量身障者及長者等步行便利、舒適度，捷運一至四號及電梯出口處優先改良鋪面。

美麗島事件 中正路 捷運 高雄 身障者

延伸閱讀

汐止區秀峰國小人行道改善 1800萬經費8月完工

社區聯外道路破損難行 汐止區湖前街110巷年底改善

工研院「鋪面全循環」技術 苗栗打造示範城

陽光行動／公園隱憂 體健設施暗藏風險

相關新聞

金門38家民宿奪「好客」認證 縣府加碼發萬元獎勵金拚觀光口碑

金門縣政府昨於縣府新聞發布室表揚今年榮獲交通部觀光署「好客民宿」標章的38家民宿業者，由副縣長李文良代表

老屋遍布、地籍細碎…高雄捷運美麗島站周邊沒落 都更遇阻力

高雄捷運美麗島站在中正路與中山路交叉口，是捷運轉運站、交通樞紐；但周邊六合夜市、南華商圈、新興市場、中正路婚紗街，因捷運施工和商圈移轉漸沒落，周邊遍布屋齡超過五十年老屋，每條街廓平均逾九十名地主，都更整合費時不易，地方盼市府應積極作為。

高雄美麗島站擁國際景點 站外花崗石路顛簸害摔惹怨

高雄美麗島捷運站因光之穹頂公共藝術和四座由玻璃帷幕蓋成的出入口成國際景點，也是市區主幹道，圓環道路早年配合捷運設計，採高昂典雅花崗石鋪面，經十餘年使用，道路崎嶇、破損，遊客拖行李不易，身障者和老人常跌倒，不利國際形象、人本環境。

「藍眼淚」元朝已有記載 被認為是媽祖顯靈

美國「有線電視新聞網」CNN讚嘆「世界十五大自然奇景」之一的「藍眼淚」，是每年春夏之時，都會在馬祖附近海面出現的自然奇蹟，許多媒體報導時都描述在夜晚的海面上，漂浮著一層層亮藍色的水光，如夢似幻。

屏東野溪25天奪3命 「最強鄉長」霧台鄉長巴正義沉痛：別再追網紅秘境

5月未結束，屏東縣今年5月以來，25天內發生3起野溪瀑布戲水溺斃。昨25日發生在霧台鄉霧台瀑布，曾在颱風冒風雨涉水送藥給鄉民，被喻為「最強鄉長」霧台鄉長巴正義呼籲遊客，珍惜生命，不要看著網紅拍的影片就走訪秘境，有些地方是祖靈所在，也有些是灌溉、飲用水的水源地。

高雄大樹水源保護區堆廢舊衣爆汙染隱憂 林岱樺促修法防堵環保漏洞

高雄市大樹區高屏溪高灘地旁堆置大量廢舊衣，因棄置點緊鄰竹寮取水站及伏流水管線涉及水源保護區，地方憂心汙染影響民生用水安全，立委林岱樺、議員黃飛鳳今天邀集水利署、環保局到場會勘，要求限期清除；環保局回應，已收到行為人提交清理計畫，將要求一個月內清除完畢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。