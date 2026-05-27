高雄美麗島站擁國際景點 站外花崗石路顛簸害摔惹怨

高雄美麗島捷運站因光之穹頂公共藝術和四座由玻璃帷幕蓋成的出入口成國際景點，也是市區主幹道，圓環道路早年配合捷運設計，採高昂典雅花崗石鋪面，經十餘年使用，道路崎嶇、破損，遊客拖行李不易，身障者和老人常跌倒，不利國際形象、人本環境。

捷運美麗島站是美麗島事件發生地，站體設計傳達和平重生意念，建築師高松伸將四座貝殼狀玻璃帷幕出口，打造合掌姿態，意涵祈求和平的人群，沿著街道向廣場集聚，出口站體分散中山路、中正路交會圓環，花崗石磚打造外環路面。

站體從二○○八年通車至今，圓環道路花崗石鋪面的凹凸地磚因紋路明顯，經長年修補，道路破碎難行、輪椅族或推行嬰兒車民眾深感不便，長者步行易絆倒摔跤，觀光客推行李箱會強烈震動易損壞。

「被美學困住的行人安全！」市議員湯詠瑜表示，花崗石鋪面雖典雅，卻導致輪椅和代步車行經劇烈顛簸有安全隱憂，地磚縫隙積水嚴重。

高市府曾評估重新鋪設整條圓環道路，但考量重型機具施工恐損傷捷運站體地基，僅針對步道破損處緊急補修。湯詠瑜說，道路修補眾多補丁，各局處相互推責，改善遙遙無期。一名長者說「路真的很爛」，在圓環跌倒兩次，膝蓋挫傷。

副市長林欽榮表示，當年施作的花崗石鋪面，如今路面違背人本概念，道工處已獲國土署補助二點四億元，啟動中山一路（民生路至建國路）人行環境改造工程，將研議是否新增範圍，汰除花崗石鋪面，圓環鋪面以ＰＣ刷毛混凝土做改善。

道工處表示，加強派員修補破損，考量身障者及長者等步行便利、舒適度，捷運一至四號及電梯出口處優先改良鋪面。