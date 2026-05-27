老屋遍布、地籍細碎…高雄捷運美麗島站周邊沒落 都更遇阻力

高雄捷運美麗島站在中正路與中山路交叉口，是捷運轉運站、交通樞紐；但周邊六合夜市、南華商圈、新興市場、中正路婚紗街，因捷運施工和商圈移轉漸沒落，周邊遍布屋齡超過五十年老屋，每條街廓平均逾九十名地主，都更整合費時不易，地方盼市府應積極作為。

美麗島站周邊是早期透天建築匯聚形成長型街廓，地籍分割細碎，曾是高雄消費商業中心，但在捷運施工期間，商店外移、人潮流失嚴重，「南華商圈」屋齡普遍更高，現況蕭條，店面租金從每月卅萬元降至兩萬元。

為加速都更，都發局二○二三年設立「美麗島都更危老聯合服務工作站」，提供危老都更諮詢，盼以一五○○平方公尺都更規模找出潛在街廓、專案輔導有意願發起人，透過公有地置入性開發帶動商圈轉型。

南華商圈促進會理事長楊福順指出，商圈俗稱「新興市仔」，過去賣日用品、服飾雜貨。都市老化，商圈復興成難題；市議員湯詠瑜說，美麗島周邊應採聯合開發、危老、都更專有獎勵等，評估不同個案，針對商圈規畫行銷。

市府前年曾提出「捷運美麗島站三號出口都市更新」構想，卅億元興建地上廿八至卅三樓、地下六層樓Ａ、Ｂ棟複合大樓，結合商辦、旅館、商場等，不少地主雖樂觀其成，但後續牽涉利益共負比、交通動線和整合新興警分局等，推動進度不明顯。

都發局表示，三號出口周邊屬公私土地混合區域，私有地部分已召開兩場說明會，初步徵詢地主意願，市有地部分因仍有承租戶，財政局評估辦理土地收回及研擬安置配套作業。地方人士表示，美麗島周邊有郵局、台壽大樓等老屋，具較大潛力執行都更。

都發局表示，除原有美麗島工作站外，今年三月加設高雄住都中心工作站；中山路、中正路周邊近年推動三件公辦都更案，包括車專四五、舊市議會及原青年高分社，引資金額達兩百億元。

至於民間都更部分，都發局表示，有兩案核定、一案審議中、一案發起成立都市更新會，因該區私有土地細分，適合小規模開發，周邊有數件危老重建整合案同步推進。

工務局推動高雄表參道計畫，將在高雄車站前的中山一路人行道改善工程，拓寬人行道至十一點五公尺，設獨立自行車道、增加綠帶。