高雄本土登革熱首例 開罰8件最高1.5萬元

高雄出現今年首例本土登革熱病例，高雄市政府防疫團隊連日在警戒範圍進行緊急防治，昨天複查時，查獲民宅植栽積水孳生病媒蚊，依法重罰新台幣1萬5000元，目前共開罰8件。

高雄市衛生局透過新聞稿表示，市府跨局處防疫團隊昨日複查時，發現一戶24日已進行緊急防治住家，頂樓堆置髒亂雜物及大量盆栽、積水容器並孳生病媒蚊狀態仍未有效改善，當場強制清除並依「傳染病防治法」加成裁罰新台幣1萬5000元。

衛生局表示，防疫團隊面對登革熱疫情，近日持續在警戒範圍內進行強制孳生源清除、緊急化學防治與環境整頓；同步針對個案居住地、工作地、活動地周邊繼續積極擴大採檢以釐清感染源，截至今日已完成近460人採檢，檢驗PCR均陰性，範圍涵蓋前鎮、苓雅、新興、仁武、大社區等行政區及屏東地區。

防疫團隊查獲多戶民宅有積水容器並孳生病媒蚊，目前共開出裁處書8件，依法每張最高可裁處1萬5000元。衛生局呼籲，民眾要落實環境自主管理，主動「巡、倒、清、刷」，切勿以身試法，共同加強防疫。

此外，根據環保局及衛生局監測，目前病媒蚊陽性容器率為13.12%，較前一週上升2.14%，顯示整體病媒蚊密度持續攀升，增加社區內疫情傳播風險，登革熱疫情面臨流行大爆發的嚴峻危機。

衛生局提醒，民眾如出現登革熱疑似症狀，如突發性的高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象，請盡速就醫，驗快篩，並請醫療院所提高警覺加強通報。