澎湖小朋友登千噸級巡防艦 感受海巡執勤辛勞

5月未結束，屏東縣今年5月以來，25天內發生3起野溪瀑布戲水溺斃。昨25日發生在霧台鄉霧台瀑布，曾在颱風冒風雨涉水送藥給鄉民，被喻為「最強鄉長」霧台鄉長巴正義呼籲遊客，珍惜生命，不要看著網紅拍的影片就走訪秘境，有些地方是祖靈所在，也有些是灌溉、飲用水的水源地。

2026-05-26 16:20