快訊

美伊談判為何拉鋸？前美國安顧問：伊朗為這目的「在耍川普」

黃仁勳稱AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

赴日打工崩潰…她見台灣旅客「3行為」氣炸 網戰翻：太沒禮貌

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖小朋友登千噸級巡防艦 感受海巡執勤辛勞

中央社／ 澎湖縣26日電

海巡署配合「國家海洋日」，馬公幼兒園師生80餘人今天首度參訪並登上1000噸級連江艦，小朋友難得看到大艘巡防艇，對大哥哥與大姐姐在海上執勤辛勞，眼睛為之一亮，給予肯定並比讚。

馬公市幼兒園80餘位小朋友，今天陪同市長黃健忠與老師一同前往海巡署第八海巡隊參訪，並首度登上1000級「連江艦」，透過實地登艦參觀甲板、水炮設備及駕駛室等設備。

海巡隊隊長陳永鋒、副隊長陳富榮與艦長黃聰正等人，向小朋友們介紹艦艇日常勤務與海上救援工作，小朋友對艦上設備感到新奇，現場氣氛熱絡。此外，黃健忠也特別致贈加菜金。

陳永鋒表示，澎湖與海洋關係密切，孩子從小建立海洋觀念相當重要。海巡署除了執行海域執法與救援勤務，也持續推動海洋教育與安全觀念宣導，希望透過實地參訪，讓小朋友了解海巡工作的內容與責任。尤其海巡人員長年駐守海上，面對不同海象與勤務挑戰，肩負護漁、救援及巡防等任務，也期盼社會對海巡工作有更多認識與支持。

「連江艦」為海巡署1000噸級巡防艦，於2024年底正式交船並進駐澎湖海巡隊，平時負責海域巡防、護漁執法、海難救助及海上突發事件應處等任務，為目前澎湖海域重要巡防能量之一。

澎湖 海巡署 馬公

延伸閱讀

澎湖區漁會借助水下無人機 海洋保育深入海底

中國海警船擾金門宣稱管轄權 海巡署駁斥並監控

海廢變身小管夜燈 澎漁會與文澳國小創作討人喜

浪浪收容逼近飽和 澎湖馬公市長籲認養與管理

相關新聞

金門38家民宿奪「好客」認證 縣府加碼發萬元獎勵金拚觀光口碑

金門縣政府昨於縣府新聞發布室表揚今年榮獲交通部觀光署「好客民宿」標章的38家民宿業者，由副縣長李文良代表

「藍眼淚」元朝已有記載 被認為是媽祖顯靈

美國「有線電視新聞網」CNN讚嘆「世界十五大自然奇景」之一的「藍眼淚」，是每年春夏之時，都會在馬祖附近海面出現的自然奇蹟，許多媒體報導時都描述在夜晚的海面上，漂浮著一層層亮藍色的水光，如夢似幻。

屏東野溪25天奪3命 「最強鄉長」霧台鄉長巴正義沉痛：別再追網紅秘境

5月未結束，屏東縣今年5月以來，25天內發生3起野溪瀑布戲水溺斃。昨25日發生在霧台鄉霧台瀑布，曾在颱風冒風雨涉水送藥給鄉民，被喻為「最強鄉長」霧台鄉長巴正義呼籲遊客，珍惜生命，不要看著網紅拍的影片就走訪秘境，有些地方是祖靈所在，也有些是灌溉、飲用水的水源地。

高雄大樹水源保護區堆廢舊衣爆汙染隱憂 林岱樺促修法防堵環保漏洞

高雄市大樹區高屏溪高灘地旁堆置大量廢舊衣，因棄置點緊鄰竹寮取水站及伏流水管線涉及水源保護區，地方憂心汙染影響民生用水安全，立委林岱樺、議員黃飛鳳今天邀集水利署、環保局到場會勘，要求限期清除；環保局回應，已收到行為人提交清理計畫，將要求一個月內清除完畢。

斥資3.8億金門金沙運動館上樑 明年完工啟用

金門縣金沙鎮重大公共建設「金沙國小地下停車場暨金東全民運動館」昨日舉行上樑典禮，象徵工程主體結構進入最後階段，這項總經費約3.85億元的複合式建設，未來將結合地下停車場與大型室內運動空間，可望改善沙美市區停車問題，也補足金東地區長年缺乏大型室內運動場館的缺口，預計明年完工啟用。

宗教放生翻車？45萬文蛤放流變「蛤屍遍野」民批護生變放死

嘉義某慈善協會選在520文殊菩薩聖誕當天，於金門烈嶼鄉習山湖公園舉辦「大智大放流」活動，在潮間帶岸際一次放流45萬粒養殖文蛤，主打以慈悲護生實踐佛法精神，不過活動結束後，吸引不少民眾到場撿拾，甚至有人提著水桶、塑膠袋一袋袋帶回家；數日後，沙灘更出現大量開殼死蛤，「蛤屍遍野」畫面引發地方熱議。對於外界質疑，縣府表示，該協會事前均依規定提出申請，程序完備，雖然大規模放流方式引起民眾反彈，但因活動合法，因此不會開罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。