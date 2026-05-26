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澎湖小朋友登千噸級巡防艦 感受海巡執勤辛勞
海巡署配合「國家海洋日」，馬公幼兒園師生80餘人今天首度參訪並登上1000噸級連江艦，小朋友難得看到大艘巡防艇，對大哥哥與大姐姐在海上執勤辛勞，眼睛為之一亮，給予肯定並比讚。
馬公市幼兒園80餘位小朋友，今天陪同市長黃健忠與老師一同前往海巡署第八海巡隊參訪，並首度登上1000級「連江艦」，透過實地登艦參觀甲板、水炮設備及駕駛室等設備。
海巡隊隊長陳永鋒、副隊長陳富榮與艦長黃聰正等人，向小朋友們介紹艦艇日常勤務與海上救援工作，小朋友對艦上設備感到新奇，現場氣氛熱絡。此外，黃健忠也特別致贈加菜金。
陳永鋒表示，澎湖與海洋關係密切，孩子從小建立海洋觀念相當重要。海巡署除了執行海域執法與救援勤務，也持續推動海洋教育與安全觀念宣導，希望透過實地參訪，讓小朋友了解海巡工作的內容與責任。尤其海巡人員長年駐守海上，面對不同海象與勤務挑戰，肩負護漁、救援及巡防等任務，也期盼社會對海巡工作有更多認識與支持。
「連江艦」為海巡署1000噸級巡防艦，於2024年底正式交船並進駐澎湖海巡隊，平時負責海域巡防、護漁執法、海難救助及海上突發事件應處等任務，為目前澎湖海域重要巡防能量之一。
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