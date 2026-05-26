高雄納管、特定工廠雙金免繳 加碼補助150萬元

因應全球經濟局勢變動及製造業經營壓力，高雄市政府今天宣布，規劃115年度納管及特定工廠「雙金全面免繳一年」，同步擴大環境改善補助項目，最高可補助新台幣150萬元。

高雄市經濟發展局發布新聞稿表示，此次優惠措施涵蓋「未登記工廠納管輔導金」及「特定工廠營運管理金」（簡稱雙金），適用對象為納管工廠及已取得特定工廠登記業者。

經發局表示，依現行制度，業者每年須依工廠規模繳納約2萬元至10萬元不等費用，未來待中央核定後，高雄將率先推動115年度全面免繳一年。

高雄市長陳其邁表示，高雄是金屬製品製造重鎮，近年受到國際景氣波動、關稅變化及產業競爭加劇影響，傳統產業面臨不小挑戰。針對經濟部近期鬆綁特定工廠登記制度法規，市府高度認同並率先響應，希望透過減免措施，降低業者營運壓力，協助挺過轉型陣痛期。

經發局說明，考量申請程序簡便，今年尚未繳納雙金的業者可直接免繳；已完成繳納者，則可於116年度全額折抵，減少個案申請作業負擔。

此外，市府同步擴大「高雄市政府輔導納管之未登記工廠及特定工廠環境改善補助要點」項目，新增消防專用蓄水池、外部消防水源及節能變頻器等設備，補助比例最高為實際支出49%，補助上限150萬元。

高雄市田園工廠創新協會理事長吳國珍表示，近年中小型製造業受美國關稅政策與國際競爭影響，營運壓力升高，市府此時推動雙金減免，對基層業者是重要支持，也期待未來持續挹注輔導資源，協助螺絲等高雄指標產業導入智慧化與自動化設備，提升國際競爭力。