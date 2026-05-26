國家海洋日慶祝活動6月高雄港登場 展海巡新裝備

海委會將於6月7日在高雄港16號、17號碼頭，舉辦第7屆國家海洋日慶祝活動，以「與海同行，想像未來」為主題，預計展示海巡新籌購的第二代無人機及開放登雲林艦。

海洋基本法於民國108年通過，並明訂6月8日為「國家海洋日」。海洋委員會今天在高雄市前鎮區舉行「2026第7屆國家海洋日活動發布會」，美國在台協會高雄分處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、海洋委員會副主委吳欣修等人出席。

會中由紙風車劇團進行「海洋大冒險」戲劇預告展演，結合視覺效果與海洋意象，展現台灣海洋藝文風範，另有真珠美人魚Coser到場同歡，點燃海洋風潮，提前為第7屆國家海洋日活動暖身。

海委會告訴中央社記者，活動屆時將於中午左右開放排隊登雲林艦，無需事先登記，另外，海巡預計展示新籌購的第二代無人機、國艦國造成果及科技輔勤裝備，包含背散式X光機、遙控式動力求生圈、手持式熱顯像儀等，展現海域安全智慧量能。

依海委會新聞稿，奧正史於致詞時表示，日本及台灣同為地理相鄰的島國，有黑潮相連並共享海洋文化與海洋挑戰，期盼雙方未來以「海洋」為核心關鍵，展開更緊密的合作與交流。

奧正史強調，台灣、日本與美國之間的關係非常友好，期待三方與海同行，一起想像海洋未來。

吳欣修表示，在國際合作方面，感謝美國與日本長期與台灣在海域安全、科技交流及海洋文化推廣等領域保持合作，共同打造安全、具韌性的海洋環境，深化海洋文化交流與連結。

吳欣修提到，目前千噸級以上巡防艦艇已陸續到位，百噸級巡防艦「東港艦」已正式交艦，另在去年施行海洋保育法後，海委會22日在聯合國「國際生物多樣性日」，發布「海洋有效保育區OECM」認定成果，分別象徵海域巡防與安全能量持續提升，並展現產業設施透過保育措施，逐步復育海洋生態環境。