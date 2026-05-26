三棘鱟預告列保育類說明會 金門聚焦棲地保護

海委會日前預告將三棘鱟列保育類，今天金門場說明會中，意見多認為棲地環境較重要。海委會海保署副署長李筱霞出席表示，縣府可先做棲地工程檢核等，是否列保育類會再思考。

為保育有「活化石」稱號的三棘鱟，海洋委員會日前公告，預告修正「海洋保育類野生動物名錄」，將三棘鱟自一般類海洋野生動物修正為其他應予保育的海洋保育類野生動物。海委會海洋保育署今天在金門區漁會會議室舉辦說明會蒐集相關意見。

曾調查台灣地區三棘鱟鱟族群數量的中山大學海洋事務研究所教授張懿今天出席說明會表示，三棘鱟成鱟在台灣海域整體約有7萬隻，金門佔9成；2003年後金門自然海岸大範圍被開發，鱟產卵沙灘與稚鱟棲息灘地消失，之後紅樹林與互花米草數量也改變鱟的棲地。

針對鱟的管理措施，根據張懿簡報，可依海洋保育法將金門浯江溪口等地劃設為海洋庇護區的核心區，完全禁止漁業行為及開發行為，並在外圍設置緩衝區，許可友善漁業。

無黨籍金門縣議員董森堡今天由助理出席並表示，建議不列入保育類動物，並可建立金門鱟棲地統計地圖與繁殖地資料庫，進行監測與棲地改善工作，如外來種移除、減少剛性工程等。

海保署副署長李筱霞接受媒體聯訪表示，鱟列保育類物種正在預告當中，「還沒有一定要做怎麼樣處置」，陸續在澎湖、金門、新竹、嘉義收集民眾意見，共同討論以何種方式、強度保護，今天意見都會帶回研擬思考；目前結論是還沒列入保育類前，針對在棲地的工程能做檢核，以及漁具管理等，避免影響鱟生存環境，「可以做的部分麻煩縣府先來做」。

金門縣副縣長陳祥麟也出席說明會並受訪表示，工程開發案有關於生態部分檢核有必要進行；根據學者調查，「我們發現有必要增列保護區域」，包括透過海洋保育法公告庇護區等，潮間帶網具管理也會進行，並希望能夠比照歐亞水獺作法，導入社區民眾加入巡視、維護棲地。