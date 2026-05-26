金門38家民宿奪「好客」認證 縣府加碼發萬元獎勵金拚觀光口碑

金門縣政府昨於縣府新聞發布室表揚今年榮獲交通部觀光署「好客民宿」標章的38家民宿業者，由副縣長李文良代表

頒發「好客民宿」標章，縣府還加碼頒發每家1萬元獎勵金，肯定業者提升住宿品質的努力，也盼藉此持續擦亮金門觀光品牌。

李文良表示，此次獲得認證的業者，代表金門旅宿產業對服務品質與旅遊環境的重視，也展現地方民宿經營的實力與特色；縣府將持續推動「友善金門」政策，鼓勵更多合法民宿投入「好客民宿」認證，希望朝「全國最好客縣市」目標邁進。

他指出，「好客民宿」不只是標章，更象徵旅客對住宿安全與服務品質的信任；透過品牌建立與曝光度提升，不僅能增加旅客辨識度，也有助帶動整體觀光產業發展，吸引更多旅客深度走訪金門。

縣府觀光處表示，交通部觀光署自民國100年推動「好客民宿」標章制度，針對具備「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」六大精神的優質民宿進行認證。依統計，目前全台取得好客標章的民宿比例約15％至20％，而金門目前已有182家合法民宿取得認證，占全縣合法民宿約36％，比例高於全台平均，顯示地方業者長期深耕服務品質已逐漸展現成果。

此次獲認證的38家業者，包括漫漫浯島旅棧、浯合居民宿、野遊民宿及鳥日子民宿等旅宿業者。

其中首次獲獎的漫漫浯島旅棧負責人覃章清說，旅宿開業一年多來，從環境整理、接待服務到旅遊介紹，全都親力親為，「一路走來靠的是客人的口碑與支持，如今能獲得觀光署認證，真的很感動，也代表努力被看見了。」他表示，未來仍會持續提升住宿品質，希望讓更多旅客感受到金門的人情味與慢旅行魅力。

金門縣政府昨於縣府新聞發布室表揚今年榮獲交通部觀光署「好客民宿」標章的38家民宿業者，由副縣長李文良代表轉頒發「好客民宿」標章。記者蔡家蓁／攝影