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澎湖區漁會借助水下無人機 海洋保育深入海底

中央社／ 澎湖縣26日電

澎湖區漁會強化海洋資源保育與永續發展，今年引進水下無人機（ROV）巡檢人工魚礁、調查海底覆網及海洋廢棄物等，讓海洋保育深入海底、掌握真實生態現況。

漁會表示，ROV還將運用於保護區巡護、水下復育監測及海洋教育推廣等，打造兼具科技、保育與觀光價值海洋管理新模式。

漁會說，過去人工魚礁、水下棲地及覆網狀況多仰賴潛水人員，受限天候、能見度與人力成本，也存在一定作業風險。未來透過ROV可即時拍攝與記錄海底影像，掌握魚礁是否移位、棲地是否受損，及覆網與海洋廢棄物造成的生態影響，作為後續復育、清除與管理重要科學依據。

漁會總幹事顏德福表示，健康海洋生態攸關漁業資源，直接影響澎湖觀光產業發展，透過ROV記錄人工魚礁、生態復育與海底景觀，可作為潛水觀光、水下生態導覽及海洋教育素材，也有助於塑造澎湖海洋永續品牌形象，讓保育與觀光形成良性循環。

顏德福說，引進ROV是希望建立「科技巡護、在地共管、水下復育」新模式，讓海洋管理建立在科學調查與在地參與基礎上，提升巡護效率與海域安全。

澎湖 復育 科技

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