屏東野溪25天奪3命 「最強鄉長」霧台鄉長巴正義沉痛：別再追網紅秘境

5月未結束，屏東縣今年5月以來，25天內發生3起野溪瀑布戲水溺斃。昨25日發生在霧台鄉霧台瀑布，曾在颱風冒風雨涉水送藥給鄉民，被喻為「最強鄉長」霧台鄉長巴正義呼籲遊客，珍惜生命，不要看著網紅拍的影片就走訪秘境，有些地方是祖靈所在，也有些是灌溉、飲用水的水源地。

霧台鄉長巴正義昨天得知在霧台瀑布有溺水，巴正義且第一時間趕到現場，巴正義說，霧台瀑布是沒有開放的傳統領域、山林，該處除了水深約兩米多，周遭岩壁隨時都有石頭會掉下來，非常危險，「隨時會碰到什麼狀況都不知道！」

霧台鄉先前發生飛龍瀑布溪降遇暴雨來襲釀5死、5人受困。巴正義呼籲遊客，不要因網紅拍攝山林秘境就來走訪，有些地方是祖靈所在，有些是飲用的水源地，也有灌溉用途。

霧台鄉民代表宋克強說，霧台瀑布在神山瀑布的上游，通往霧台瀑布的霧台、大武聯絡道路，該處農路是私有地，且一旁都是農民種植咖啡等農作物，為避免遊客誤闖，地主都有設置柵欄，但近幾年來卻飽受困擾，農田、設置柵欄遭踩踏。他建議公所擬定相關管制辦法，並在入口處設柵欄與禁止戲水公告警示。

「不要再說我們是霧台國！」宋克強說，法令管制山林出入，傳統維護部落土地、山林、水域規定，比現行的法令更嚴格，部落耆老也教育他們位於水源上游人民百姓，自古有維護山林及水資源責任，不能只圖生活方便，而將汙染流放給下游之人民百姓。

宋克強表示，當平地公園或所居住社區大樓可以為了成為烤肉、戲水、垃圾等環境汙染與治安問題來源，依地方自治等相關法令辦法立定管理辦法，也請將心比心、感同身受的心，體會理解對方的感受與處境。