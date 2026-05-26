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高雄大樹水源保護區堆廢舊衣爆汙染隱憂 林岱樺促修法防堵環保漏洞

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市大樹區高屏溪高灘地旁堆置大量廢舊衣與廢棄物，緊鄰竹寮取水站與伏流水管線涉及水源保護區，地方憂心汙染影響民生用水安全。圖／林岱樺辦公室提供
高雄市大樹區高屏溪高灘地旁堆置大量廢舊衣與廢棄物，緊鄰竹寮取水站與伏流水管線涉及水源保護區，地方憂心汙染影響民生用水安全。圖／林岱樺辦公室提供

高雄市大樹區高屏溪高灘地旁堆置大量廢舊衣，因棄置點緊鄰竹寮取水站及伏流水管線涉及水源保護區，地方憂心汙染影響民生用水安全，立委林岱樺、議員黃飛鳳今天邀集水利署、環保局到場會勘，要求限期清除；環保局回應，已收到行為人提交清理計畫，將要求一個月內清除完畢。

該案2022年9月遭查獲非法棄置約80噸廢舊衣等廢棄物，同年11月依廢棄物清理法移送法辦，案件由橋頭地方法院審理中。由於涉及刑事案件與證據保全程序，清運作業遲遲無法全面展開，導致廢棄物滯留高灘地近4年未清除，引發地方不滿。

竹寮里長鄭榕華指出，由於該處地處隱蔽，平日已盡力巡視，仍難防不肖人士趁夜偷倒，盼政府能有更積極的鐵腕作為。

市議員黃飛鳳表示，該處廢棄物長年堆置於水源保護區，過去疑因司法程序與證據保全問題卡關，導致遲遲無法清運，恐讓汙染風險持續擴大。

立委林岱樺則要求環保局，須在下周五前責令行為人完成堆置物清理，她強調，現行非法傾倒案件常因「證據保全」程序拖延清運，要求環境部、水利署等中央單位在6月26日前完成法規草案研議，將明定行為人須依環保單位核定計畫限期完成清理，避免偏遠地區成為環保漏洞。

林岱樺說，大樹高灘地鄰近伏流水管線，又屬水源保護區，攸關民生飲水安全，將建請司法院與法務部加速證據保全程序，一周內完成相關作業彙整，避免地方巡查與公權力卡在司法流程。

她主張，一旦司法機關完成證據保全，行為人應在兩周內提出清理計畫，並以一個月內完成全數清運為原則，盼補強偏鄉環境防護機制。

環保局表示，已確認無證據保全必要，並依廢棄物清理法第71條要求行為人限期清除處理該批廢棄物，目前已收到清理計畫，將要求行為人一個月內清除完畢。

立委林岱樺、議員黃飛鳳今天邀集水利署、環保局會勘，要求限期清除。圖／林岱樺辦公室提供
立委林岱樺、議員黃飛鳳今天邀集水利署、環保局會勘，要求限期清除。圖／林岱樺辦公室提供

立委林岱樺、議員黃飛鳳今天邀集水利署、環保局會勘，要求限期清除。圖／林岱樺辦公室提供
立委林岱樺、議員黃飛鳳今天邀集水利署、環保局會勘，要求限期清除。圖／林岱樺辦公室提供

大樹區高屏溪高灘地旁堆置大量廢舊衣與廢棄物，立委林岱樺到場會勘。圖／林岱樺辦公室提供
大樹區高屏溪高灘地旁堆置大量廢舊衣與廢棄物，立委林岱樺到場會勘。圖／林岱樺辦公室提供

林岱樺 環保局 高屏溪

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