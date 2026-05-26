「藍眼淚」元朝已有記載 被認為是媽祖顯靈

照片取自交通部觀光署

美國「有線電視新聞網」CNN讚嘆「世界十五大自然奇景」之一的「藍眼淚」，是每年春夏之時，都會在馬祖附近海面出現的自然奇蹟，許多媒體報導時都描述在夜晚的海面上，漂浮著一層層亮藍色的水光，如夢似幻。

雖然藍眼淚是新的名詞，但是古人對這種自然奇景早就有記載，很多人都以為最早記載的是清朝的郁永河，不過根據中華傳播管理學會的「歷史查核計畫」，其實元朝就已經有相關記載。

文史作家、台藝大賴祥蔚教授指出，元朝時擔任溫州路總管的劉仁本在《羽庭集》提到：「既涉舟楫，出沒風濤，於靈妃神火之事，屢親見之。」劉仁本督管海運，經常看到當地人說的媽祖顯靈，「靈妃神火」。

明朝末年的思想家方以智，也記載了他聽到別人提起的藍眼淚現象。他在西元1664年出版的著作《物理小識》裡面就記載兩段故事：「呂宋客言，船上夜以淡水茶潑海，則見火起。小西洋一處，海火夜盛，持器汲起，滿器皆火光，滴入掌中，光亦瑩然可玩。」意思是他聽到呂宋（菲律賓）的人說，在夜晚用茶水潑向海中，就能看到火光；另外，在小西洋這個地方，夜晚的海火很多，用器具撈起海水，器具上都是火光，將撈起的海水滴到手掌中，光也明亮可玩。

清朝康熙三十六年、西元1697年從福建來到臺灣的郁永河，寫了《裨海紀遊》也記載了親眼所見的藍眼淚現象：「黑雲四布，星光盡掩。憶余友言君右陶言：『海上夜黑不見一物，則擊水以視』。一擊而水光飛濺，如明珠十斛，傾撒水面，晶光熒熒，良久始滅，亦奇觀矣。」他聽說晚上擊打海面就可以看見，他一擊打水面，果然水光飛濺，像是有十斛 （五百公升）的明珠被倒撒到水面，晶光熒熒，很久才開始熄滅，真是奇觀啊。

聚傳媒