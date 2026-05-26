澎湖新地標 國際扶輪和平意象藝術作品亮相

象徵和平與希望的「國際扶輪和平意象」公共藝術作品，今天在馬公第三漁港國際廣場舉行竣工暨捐贈儀式，未來成為澎湖的新地標，更是國際交流與和平教育的重要象徵。

座落在馬公第三漁港國際廣場的「國際扶輪和平意象」公共藝術作品，今天由澎湖副縣長林皆興、副議長藍凱元、政院南部服務中心副執行長顏子傑、前駐法大使呂慶龍、台南市和平扶輪社長徐瑛琦等人共同剪綵，林皆興代表接受捐贈，並回贈感謝狀予協力促成的扶輪社台灣12區代表。和平意象在歌詠禮讚中，敲響和平鐘聲，儀式莊嚴隆重。

徐瑛琦表示，感謝澎湖縣政府與議會的支持，無償提供國際廣場土地，座落國際扶輪社D3470等台灣12地區攜手興建「國際扶輪和平意象」公共藝術作品，一起為和平努力。

林皆興表示，澎湖宛如一座大公園，縣長陳光復在有「都市之肺」的第三漁港地闢建國際廣場，同時在廣場廣植百合，就是象徵「和平」，縣府提供廣場給扶輪社興建「和平意象」公共藝術，也期盼象徵台澎和世界和平。

由國際扶輪3470地區台南市和平扶輪社所發起「國際扶輪和平意象」公共藝術作品，位於馬公第三漁港國際廣場，以大型公共藝術結合日晷設計概念打造。作品融合光影與時間變化，透過太陽照射產生不同角度的影像效果，傳達「和平需要時間醞釀與累積」的深刻意涵，整體以圓形地盤為基礎，中央設置象徵和平的白鴿造型藝術，並搭配和平鐘與12根立柱，象徵台灣12個扶輪地區共同攜手推動和平願景。