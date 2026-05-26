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斥資3.8億金門金沙運動館上樑 明年完工啟用

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣金沙鎮重大公共建設「金沙國小地下停車場暨金東全民運動館」昨舉行上樑典禮，由縣政府秘書長張瑞心（左四）、金沙鎮長吳有家（左三）、金沙鎮民代表會主席周水土（右二）、金沙國小校長李盈潔（右一）等人共同主持。圖／縣府提供
金門縣金沙鎮重大公共建設「金沙國小地下停車場暨金東全民運動館」昨舉行上樑典禮，由縣政府秘書長張瑞心（左四）、金沙鎮長吳有家（左三）、金沙鎮民代表會主席周水土（右二）、金沙國小校長李盈潔（右一）等人共同主持。圖／縣府提供

金門縣金沙鎮重大公共建設「金沙國小地下停車場暨金東全民運動館」昨日舉行上樑典禮，象徵工程主體結構進入最後階段，這項總經費約3.85億元的複合式建設，未來將結合地下停車場與大型室內運動空間，可望改善沙美市區停車問題，也補足金東地區長年缺乏大型室內運動場館的缺口，預計明年完工啟用。

這項上樑典禮於昨天舉行，由金門縣政府秘書長張瑞心擔任主典官，包括金沙鎮長吳有家、金沙鎮民代表會主席周水土、金沙國小校長李盈潔、禾宏營造總經理許堅墩及監造團隊等人均到場參與；依循傳統儀式祭祀祈福，在眾人見證下完成鋼樑吊掛定位，象徵工程邁入重要里程碑。

縣府指出，本案在中央與地方共同挹注經費下推動，其中獲交通部及運動部補助，縣府另編列自籌款辦理，場館完工後，將設置綜合球場、健身中心、桌球教室、多功能教室、有氧與舞蹈教室等設施，並結合地下停車空間，兼具運動休閒與交通機能。

張瑞心致詞時表示，工程能順利進入上樑階段，仰賴地方各界與施工團隊共同努力，感謝金沙鎮公所、代表會及金沙國小協助溝通協調，也感謝工務、教育等單位與施工、監造團隊攜手合作；他期盼工程後續能如期如質完成，打造兼具安全與便利的公共空間。

金沙鎮長吳有家則表示，地方長年期待大型室內場館，如今終於逐步成形，未來啟用後，無論大型活動、地方慶典或體育賽事，都有更完善的辦理空間，將大幅提升金沙地區整體活動品質。

縣府工務處指出，未來場館除提供居民全天候運動空間，也將帶動沙美商圈與周邊發展，由於基地鄰近金沙國小及沙美老街，未來可望串聯地方文化、觀光與商業機能，形成兼具文教、休閒與觀光效益的生活圈。此外，地下停車場完工後，也可望有效紓解沙美市區長期停車不足及違停問題，改善學校周邊交通動線，提升學童上下學安全，同時便利遊客造訪沙美老街。

工務處表示，後續將持續督導施工品質與工地安全，並加速內部裝修及設備進場作業，期盼明年正式完工啟用，成為提升金東地區生活品質的重要新地標。

金門縣金沙鎮重大公共建設「金沙國小地下停車場暨金東全民運動館」昨舉行上樑典禮，縣政府秘書長張瑞心致詞時表示，期盼工程後續能如期如質完成，打造兼具安全與便利的公共空間。圖／縣府提供
金門縣金沙鎮重大公共建設「金沙國小地下停車場暨金東全民運動館」昨舉行上樑典禮，縣政府秘書長張瑞心致詞時表示，期盼工程後續能如期如質完成，打造兼具安全與便利的公共空間。圖／縣府提供

金門縣金沙鎮重大公共建設「金沙國小地下停車場暨金東全民運動館」昨舉行上樑典禮，由縣政府秘書長張瑞心擔任主典官。圖／縣府提供
金門縣金沙鎮重大公共建設「金沙國小地下停車場暨金東全民運動館」昨舉行上樑典禮，由縣政府秘書長張瑞心擔任主典官。圖／縣府提供

停車場 金門 運動

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