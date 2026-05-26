3海豚游離沙港　管碧玲：從「殺港」變守護典範

3隻熱帶斑海豚21日被發現在澎湖沙港西漁港內，於今天趁大潮離開港區；海委會主委管碧玲表示，沙港早期曾以獵捕海豚著名，如今將海豚當作寶貝照顧，是台灣文明進化的典範。

海洋委員會主委管碧玲今天在臉書（Facebook）發文表示，海保署集合鯨豚協會與眾多鯨豚行為學專家共同研討應處，救援團隊與地方政府、地方團體分工合作，讓海豚在港內悠遊自在，沒有受到傷害。

「人類的表現都非常友善。」管碧玲說，現在沙港不是海豚「殺港」，而是將海豚當作寶貝照顧的沙港，這是台灣文明進化的典範，「沙港的3隻海豚，見證了台灣文明的進化。」

海委會海洋保育署說明，當時獲報後，立即啟動海洋保育類野生動物救援組織網（MARN）機制，並會同澎湖縣政府、海巡署及中華鯨豚協會與黑潮海洋文教基金會、成大鯨豚中心等單位，共同掌握海豚活動情形與健康狀況。

海保署指出，3隻海豚外觀無明顯外傷，2隻游動與換氣狀況正常、1隻較有異狀，疑因迷航進入港內。另經鯨豚行為學專家研判，3隻海豚遲未離開，可能受地形、水流或環境干擾影響。

此外，由於鯨豚具有高度社會性，群體間常會出現互相守護與伴隨行為，不排除其中1隻個體可能有健康或方向感異常，導致同群海豚持續陪伴、不願離開。

海保署發布新聞稿表示，3隻熱帶斑海豚今天上午趁大潮時機，已順利自行離開港區，回到更開闊的海域活動，感謝多個單位提供專業建議，同時有多名保育夥伴到場協助監測，並設法降低人為干擾，守護海豚能夠安全自主離開。

海保署指出，熱帶斑海豚為行動敏捷、野性鮮明的海洋生物，年長個體身體斑點較多，常見白色吻端，成體體長約1.8至2.6公尺、體重約100至140公斤，警覺性高、不易接近，在大洋中行動如風般迅速，極少被圈養，保留強烈奔放的野生習性。

海保署表示，此次3隻熱帶斑海豚能自由選擇離開，是各界共同以「不打擾、持續觀察、必要時提供協助」為原則，所促成的良好結果。另呼籲民眾若發現海豚受傷、受困或其他異常狀況，應通報「118」海巡專線或「1999」，切勿自行介入。