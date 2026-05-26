宗教放生翻車？45萬文蛤放流變「蛤屍遍野」民批護生變放死

嘉義某慈善協會選在520文殊菩薩聖誕當天，於金門烈嶼鄉習山湖公園舉辦「大智大放流」活動，在潮間帶岸際一次放流45萬粒養殖文蛤，主打以慈悲護生實踐佛法精神，不過活動結束後，吸引不少民眾到場撿拾，甚至有人提著水桶、塑膠袋一袋袋帶回家；數日後，沙灘更出現大量開殼死蛤，「蛤屍遍野」畫面引發地方熱議。對於外界質疑，縣府表示，該協會事前均依規定提出申請，程序完備，雖然大規模放流方式引起民眾反彈，但因活動合法，因此不會開罰。

臉書社團「金門潮間帶」管理員洪清漳其實早在放流前後便多次發文質疑活動並不恰當，卻未獲相關單位重視，他指出，這類放生活動雖出自宗教善意，但若缺乏生態專業評估，往往與「護生」初衷背道而馳。

洪清漳直言，養殖文蛤被放進潮間帶的那一刻，「其實不是被釋放，而是同時承受環境劇變、密度壓力與生理崩潰的開始」，不少個體甚至連一個潮汐循環都撐不過去。

他分析，養殖文蛤原本生長於相對穩定的池塘環境，一旦突然進入野外潮間帶，立刻必須面對鹽度、溫度與溶氧劇烈變化。尤其潮間帶日夜溫差大，退潮後容易缺氧，文蛤對環境變動極為敏感，往往因此大量死亡。

洪清漳也指出，養殖池底質多為細泥、有機質高且環境可控，但野外潮間帶則可能混雜沙、泥與礫石，文蛤若無法順利潛沙，就容易曝曬、遭捕食，甚至因無法攝食而死亡。此外，文蛤在放流前已歷經撈捕、運輸與擁擠等過程，體力與免疫力都已下降，「進入野外後，很可能第一個退潮就撐不過」。

他認為，這次放流另一個致命問題，在於密度過高，短時間一次投入45萬顆文蛤，容易造成局部缺氧、食物不足與排泄物累積，進一步惡化水質，形成集體暴斃。

金門縣水產試驗所前所長楊誠國也在臉書表示，放流並非單純「把生物放出去」這麼簡單，而是涉及季節、環境、運輸、放流時間、地點與方式等專業條件。他指出，雖然活動以慈善為名，但若將大量文蛤直接投入不適合生存的環境，「等於把牠們放到死亡的境地」，失去原本護生意義。

面對民眾質疑是否能夠裁罰，金門縣政府產業發展處表示，協會事前均依規定提出申請，相關程序合法完備，因此不會針對此次放流行為開罰。金門縣環保局則指出，此案屬於「放流」行為，而非任意棄置廢棄物，因此不會以亂丟垃圾方向認定或裁罰。

不少網友則質疑，養殖文蛤未必適應金門潮間帶海域環境，退潮後大量曝曬死亡，不僅失去放生本意，若缺乏生態審核機制，更可能演變成另類海洋污染。地方也有聲音呼籲，未來類似大型放流活動，應納入生態專業評估與後續監測機制，避免「護生」最終反而傷害生態。

「護生」原本象徵慈悲與善念，但當數十萬顆養殖文蛤被大量倒入陌生潮間帶，宗教善意與生態現實之間的落差也隨之浮現。此次爭議最大的震撼，不只是民眾瘋搶文蛤，而是退潮後滿灘死蛤的景象，讓不少居民直言，「放生最後變成放死」。洪清漳的示警，也凸顯基層生態觀察者長期面臨的困境，當專業意見未被重視，等到大量死亡發生時，往往已難以挽回。

嘉義某慈善協會選在520文殊菩薩聖誕當天，於金門烈嶼鄉習山湖公園舉辦「大智大放流」活動，一次放流45萬粒養殖文蛤，活動結束後，吸引不少民眾到場撿拾，數日後，沙灘更出現大量開殼死蛤，「蛤屍遍野」畫面引發地方熱議。圖／摘自金門潮間帶

嘉義某慈善協會20日在烈嶼鄉習山湖公園辦「大智大放流」活動，於岸邊放流45萬粒文蛤，圖為放流完岸邊還散落大量文蛤。圖／民眾提供