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高雄最大親水園公園將開園 5月底全面升級免費暢玩滑水道

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄最大免費親水公園「星光水岸公園」去年底試營運，今年將於5月30日正式對外開放，親水公園打造滑水道、造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯、水上鞦韆等。圖／高雄市工務局提供
高雄最大免費親水公園「星光水岸公園」去年底試營運，今年將於5月30日正式對外開放，親水公園打造滑水道、造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯、水上鞦韆等。圖／高雄市工務局提供

高雄最大免費親水公園「星光水岸公園」去年底試營運，今年將於5月30日正式對外開放，親水公園打造滑水道、造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯、水上鞦韆等，也利用既有喬木遮陽步行廊道，現場也有更衣間、廁所及戶外沖洗區；將於每周五至周日開放，周一至周四為休園日，民眾可搭乘輕軌至「高雄展覽館站」，下車後步行即可抵達。

高市府在亞灣區打造星光水岸公園，總面積約2.9公頃，戲水遊戲區占地約1.3公頃，採「水陸雙主題」設計，規劃滑水道、水上遊具及無邊際港景鞦韆等特色設施，融合遊戲與景觀體驗，去年試營運期間即展現高人氣，三天連假吸引約8萬人次到訪，單日最高達2.5萬人。

公園處表示，升星光水岸公園級改造除保留原有戲水設施，包括造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯、滑梯及半球型發光噴泉外，更進一步擴大戲水空間，新增滑水道、水上鞦韆等互動設施，戲水之餘也能欣賞高雄港灣夕陽景致。

為避免去年度民眾入園後滑倒風險，園區同步完善設施配置，包含新設欄杆、座椅及遮陽傘，並利用既有喬木形塑「漂浮小島」意象，增設遮陽步行廊道，現場亦增設更衣間、廁所及戶外沖洗區等服務設施，全面提升使用便利性。

星光水岸公園自5月30日正式對外開放，民眾可搭乘輕軌至「高雄展覽館站」，下車後步行即可抵達。本場域採季節性與分時段開放，開放期間為每年4月1日至10月31日，開放日為每周五至周日，上午10:00至12:00、下午14:00至19:00，每周一至周四為休園日，進行全區設施保養、場域清潔維護，不對外開放。

高雄最大免費親水公園「星光水岸公園」去年底試營運，今年將於5月30日正式對外開放，親水公園打造滑水道、造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯、水上鞦韆等。圖／高雄市工務局提供
高雄最大免費親水公園「星光水岸公園」去年底試營運，今年將於5月30日正式對外開放，親水公園打造滑水道、造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯、水上鞦韆等。圖／高雄市工務局提供

高雄最大免費親水公園「星光水岸公園」去年底試營運，今年將於5月30日正式對外開放，親水公園打造滑水道、造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯、水上鞦韆等。圖／高雄市工務局提供
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高雄最大免費親水公園「星光水岸公園」去年底試營運，今年將於5月30日正式對外開放，親水公園打造滑水道、造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯、水上鞦韆等。圖／高雄市工務局提供

高雄最大免費親水公園「星光水岸公園」去年底試營運，今年將於5月30日正式對外開放，親水公園打造滑水道、造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯、水上鞦韆等。圖／高雄市工務局提供
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滑水道 高雄

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