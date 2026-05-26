老建築設友善坡道、容膝式ATM 屏東推無障礙環境再進化

屏東縣推動公共建築物無障礙環境，近三年針對政府機關、老人文康活動中心、銀行、便利超商、學校等場所，輔導改善160處，包括增設扶手、施作無障礙廁所等。縣府表示，秉持人權平等與高齡友善，今年再針對70處公共空間清查並輔導。

縣府城鄉發展處表示，2006年起，屏東縣推動公共建築物行動不便者使用設備與設施改善，訂定分期、分類、分區計畫，委由屏東縣建築師公會委派建築師與縣府團隊實地勘查，督導並給予建議，推動成效也獲國土署「114 年公共建築物無障礙環境督導」城鎮型優等的肯定，展現公私單位攜手合作的成果。

興建於日治時期的台灣銀行中屏分行，近年配合縣府營造無障礙環境，拓寬入口坡道到輪椅方便通行寬度，施作無障礙廁所、新增樓梯扶手，縣府表示，由於其受限於原始空間，結構安全考量下無法增設昇降設備，於一樓設置無障礙櫃台，協助行動不便者辦理業務。

台銀中屏分行配合縣府打造無障礙設施外，新增設置一台「容膝式ATM」，便利輪椅使用者近身操作。社團法人屏東縣脊髓損傷者協會理事長黃俞榕實測後給予高度肯定，他說，這樣的服務讓身障者保有尊嚴，不用麻煩別人就能完成提存款。

依規定，新建建築物必須設置無障礙設施，但既有建築因結構已固定，施作難度較高，縣府成立「公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢審查小組」為既有建物研擬替代方案，委員陳泰延表示，沒有一定要像新建案的規範做到多大，而是能讓適用人在空間裡安全、獨立、自主。

縣府今年持續清查70處公共建築物並輔導改善。建築師陳淑玲說，無障礙環境最核心重點是通路問題，須確保輪椅使用者可到達目的地；當使用者在一個場域停留較久時，就需要有無障礙廁所來解決生理需求，朝向「通用設計」目標邁進，確保包含輪椅使用者、老人、小孩、孕婦，以及暫時性行動不便者，所有人在使用上都不會有任何障礙。

台銀中屏分行樓梯兩側加裝扶手。圖／屏東縣政府提供

台銀中屏分行將廁所加裝無障礙設施。圖／屏東縣政府提供

屏東市戶政事務所入口坡道平整。圖／屏東縣府提供

台銀中屏分行拓寬入口坡道。圖／屏東縣政府提供