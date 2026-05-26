焚化爐回饋金遭撤 高雄8里民眾抗議

可威公司焚化爐新設產線依焚化量每季擬提供鄰近八里三千五百萬元回饋金，但去年新任董事長蕭永達以公司財務不佳撤銷，近三百名居民昨到廠區抗議，要求他下台並依約給付。

議員昨午總質詢批可威違背合約，讓當地二萬餘民眾受焚化爐汙染：市長陳其邁回應，會責請法制局、經發局釐清來龍去脈，協調雙方照舊或修改契約，「一切依法、依契約」。

大寮等八里近三百名在地民眾昨由議員陪同，清早七時卅分在可威公司廠前拉舉布條，要求董事長下台，依約繼續支付回饋金；興建獎勵金、補助金須重新議約，並回歸經濟部工業局二○○五年範本辦理且分二期支付。

「回饋金不是施捨，是地方承受汙染最基本的補償」昭明里長張簡助昇說，營運回饋金由周邊八個里按比例分配，主要作為重陽節、中秋節及里民活動等經費來源。焚化廠營運超過廿五年，長年處理高汙染特殊事業廢棄物，地方承受空汙、異味及健康風險，回饋金不該說停就停。

可威公司前身榮工公司於國營時期在大發工業區設焚化爐，依焚化量每噸回饋二百元，民營化後提高至三百元。二○二四年新焚化線完工，回饋金管理委員會要求比照舊線計算回饋金，並增列興建設施回饋金，董事會通過總額約三五○○萬元，但董事長蕭永達上任後以財務不佳撤銷，雙方協調未果。

可威在聲明指出，至今年已撥付七一七萬元營運回饋金，並非外界所稱「完全停發」，但公司今年第一季虧損即達七○八○萬元，壓力沉重。另去年簽訂的興建設施回饋金贈與契約，三五○○萬元是分六年支付，屬民法贈與契約，贈與人若經濟狀況惡化，可依法撤銷贈與。

環保局表示，這份契約屬民間私法契約，環保局無法直接介入，但會持續要求業者加強和地方溝通，妥善處理。