遭質疑顧慮電費不開冷氣 高雄消防局：未下禁令

近日天氣炎熱，有媒體報導「高雄消防隊因顧慮電費不開冷氣」，對此，高雄市政府消防局表示，未有禁止外勤單位使用冷氣的通報，為單位內部溝通或訊息傳達上產生落差。

高雄市政府消防局第六救災救護大隊長王崇旭今天接受媒體聯訪表示，從未下達任何禁止使用冷氣規定，也沒有強行斷電等狀況，可能是同仁誤解，會持續進行雙向溝通。

王崇旭說，冷氣開放時間主要是同仁午休或晚上就寢等時間，考量目前夏季炎熱，會彈性延長開放冷氣使用時間，若同仁有特別需求，如身體不適或因公受傷等情形，需要在房內休息，也會額外開放使用冷氣。

王崇旭強調，高雄消防局不會「秋後算帳」或「抓內鬼」，會了解問題所在，並落實雙向溝通，讓同仁有更好的出勤環境。

高雄市政府消防局發布新聞稿指出，未有禁止外勤單位使用冷氣的通報，應為單位內部溝通或訊息傳達上產生落差。各外勤單位空調使用及節電措施，均授權各分隊依廳舍環境、勤務特性及實際需求彈性調整冷氣使用方式。

高雄消防局表示，消防分隊同仁健康及勤務安全為首要考量，將持續向各外勤單位加強宣導，重申「視天候及實際需求彈性使用冷氣設備」原則，確保第一線執勤人員皆能安心服勤。

高雄消防局指出，所有外勤分隊電費均由年度預算全額支應，各分隊及同仁無須因擔憂電費超支而刻意忍受高溫，秉持「當用則用、當省則省」原則，落實各外勤單位自主管理。

高雄消防局表示，已連續2年爭取調增電費預算，去年預算增加新台幣520萬8000元，今年再增加298萬7000元，另將持續編列預算更新外勤單位老舊設備，如去年編列約487萬元，全面汰換10年以上冷氣計166台，今年則編列443萬元持續更新與保養。