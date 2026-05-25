影／高雄登革熱疫情現擴散風險 前鎮社區單日捕46隻成蚊密度驚人

高雄市出現全國首例本土登革熱確診個案，前鎮區從事修車業66歲男子，疫調初期以「不記得」等說法避重就輕，因隱匿足跡遭重罰18萬元，另個案居住地執行緊急防治，單日在社區查獲18個積水陽性容器，蚊燈監測捕獲46隻成蚊，當地疫情已有擴散風險。

衛生局表示，該男子未主動交代送貨及擔任巡守隊等活動足跡，直到衛生局深入追查，才坦承曾前往仁武、大社、新興、苓雅及屏東縣等地，隱匿行為已嚴重影響感染源釐清與疫情控制，增加社區傳播風險，已依傳染病防治法第43、67條從重裁罰。

疾管處防疫團隊已針對足跡累計採檢250多件，PCR檢驗暫時皆為陰性，後續擴大採檢與監測，同步環境防治與清消作業。

衛生局說，前鎮區疫情警戒區病媒蚊密度驚人，防疫人員近日在個案居住地執行緊急防治，單日在社區查獲18個積水陽性容器，蚊燈監測捕獲46隻成蚊，當地疫情已有擴散風險。

個案住家及周邊列管點近百處，當地除有資源回收個體戶與資源回收場外，也發現大量桶、缸、盆、甕等積水容器，以及大型廢棄水塔，成為病媒蚊孳生溫床。

因前鎮區疫情警戒升高，高市府成立前鎮區前進指揮中心，啟動地毯式孳生源檢查、噴藥、擴大疫調採檢及社區環境整頓，希望在最短時間壓制病媒蚊密度，阻斷病毒傳播鏈。

此外，衛生局今天也前往健維診所頒發2500元通報獎勵金，感謝醫師陳宇清在個案發病首日就提早警覺通報、採檢，協助防疫團隊及早掌握疫情，另呼籲警戒區醫療院所加強TOCC詢問、主動快篩與通報，防堵社區疫情持續擴散。

稽查人員啟動地毯式孳生源檢查、噴藥、擴大疫調採檢及社區環境整頓，希望在最短時間壓制病媒蚊密度，阻斷病毒傳播鏈。圖／高雄市衛生局提供