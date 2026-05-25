高雄八連霸議員曝孫子遭霸凌 孫問「為何是我要轉學？」她啞口無言

校園霸凌案頻傳，高雄市議員陸淑美今天在議會揭露，她的孫子在小學遭霸凌，最後被逼轉學。陸淑美另指，學校冷處理，霸凌申訴流於形式，根本無法安心讓孩子上學，制度需要檢討。市長陳其邁表示，霸凌已設第三方調查機制，會請教育局加強輔導學校霸凌申訴案件的處理機制。

議員陸淑美在高市議會總質詢時間揭露，她有個念小學的孫子持續被霸凌，最後被迫轉學，孫子回家問她「阿嬤，為何我被霸凌、被轉學的人是我？」面對孫子質疑，她不知道如何解釋。

「人家都笑我，陸淑美的孫子怎會被霸凌！」陸淑美無奈說，民意代表的小孩通常被認為是霸凌者，不是受害者，所以外界都不相信她的孫子會被霸凌，事實上她的孫子最後在家裡自學兩周，等到學期結束才轉學，若是普通家庭，家長既要上班又要照顧小孩，可以想像會有多辛苦。

陸淑美質疑，據教育局資料，去年生對生霸凌案件通報431件、成案僅18件，師對生43件，成案僅1件，今年截至4月底，生對生霸凌通報163件、師對生17件，成案數皆為○，通報案件多、成案數卻很低。

陸淑美說，現行的霸凌從通報到完成調查的時間太漫長，且有很多黑數存在，應該要建立第三方獨立調查機制、強化霸凌通報與追蹤進度、增加校園心理輔導資源及建立家長溝通平台。

陳其邁答詢表示，過去校園霸凌事件都由校方處理，他上任後已增加府級處理機制，也可透過市長信箱或1999來申訴，會有40位專家介入調查，已存在第三方調查機制。此外，教育部針對輕微案件增加調和機制，所以成案比例有下降，他要求教育局重新檢討去年度個案，並加強輔導學校霸凌申訴案件的處理機制。