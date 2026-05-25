姊妹市締結20周年 高雄中學音樂班赴日本八王子演出

高雄市與八王子市締結姊妹市20周年，高雄中學音樂班今年受邀赴日參與八王子東高等學校50周年校慶，今下午在衛武營國家藝術文化中心音樂廳彩排，現場樂聲磅礴，校方表示，盼向日本觀眾展現高雄學子音樂實力與熱情。

雄中音樂班預計6月12日前往日本八王子市藝術文化會館舉辦管弦樂之夜國際交流音樂會，這次赴日交流由音樂班學生組成完整編制管弦樂團。

下午彩排登場，並於晚間7時30分在衛武營音樂廳演出，為行前暖身，現場也邀請高雄市交響樂團數位首席共同演出，透過「大手牽小手」方式呈現藝術傳承與跨世代交流。

演出曲目精挑細選，兼具在地情懷與國際視野，包含台灣樂壇泰斗蕭泰然的來自福爾摩沙的天使、日本作曲大師芥川也寸志的三折畫、台灣新銳作曲家張菁珊的音樂百年，以及俄國作曲家鮑羅定的第二號交響曲，向國際展現台灣深厚且豐富的藝術能量。

校方表示，雄中近年透過多場大型國際藝文活動提升能見度，高中管弦樂團的深度交流展現了藝術教育的豐碩成果，讓世界看見高雄青年的實力，更是實踐城市外交。

高雄中學音樂班今年受邀赴日參與八王子東高等學校50周年校慶，今在衛武營國家藝術文化中心音樂廳彩排，現場樂聲磅礴圖／雄中提供