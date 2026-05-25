海草生態復育 澎縣府攜中華電信導入AIoT智慧系統

澎湖縣政府投入海草復育，今天與中華電信台南營運處簽署「海草生態復育」合作備忘錄，未來透過導入AIoT智慧系統，即時掌握海草生長環境變化，共創藍碳經濟與生態雙贏的永續未來。

澎湖縣政府與中華電信台南營運處簽署「海草生態復育」合作備忘錄，下午在澎湖縣水產種苗繁殖場，由澎湖縣副縣長林皆興與中華電信台南營運處總經理蔡旻宏共同簽署。中華電信總經理林榮賜與澎湖縣農漁局長陳高樑等產官學界代表共同見證海洋永續發展的里程碑，種苗場長柯志鴻並解說海草復育的過程。

林皆興表示，澎湖海域擁有豐富且珍貴的海洋生態資源，海草床不僅是海洋生物的重要棲地，更具備藍碳吸存與氣候調節功能，對海洋永續與淨零發展具有重要意義。縣府自113年度起持續推動海草復育工作，今年感謝中華電信協助導入AIoT智慧化監測設備與雲端管理系統，進一步提升海草育苗與復育效率。縣府也將持續深化海洋生態保育行動，守護澎湖珍貴海洋環境。

蔡旻宏指出，中華電信將與澎湖縣政府合作，一起守護澎湖美麗的海洋，運用資通訊技術，導入「AIoT生物多樣性海草復育監測系統」，以智慧治理取代人工管理，進而複製海草復育的成功模式，期盼「科技為善、永續前行」，共創海洋永續價值。

林榮賜表示，中華電信與澎湖縣政府合作進行海草復育計畫，建置專屬「AIoT生物多樣性海草復育監測系統」，透過高畫質影像與水質、水溫感測設備，進行24小時全天候即時捕捉環境變數，並將數據雲端化，降低過去人工巡檢時間，更能透過精準數據分析，協助研究團隊隨時調整育苗策略，以智慧科技為海草復育提供最堅實的技術支撐，與地方共創經濟與生態雙贏的永續未來。

澎湖海草復育計畫除縣府外，水試所澎湖漁業生物研究中心等單位，也進行從室內至室外的卵葉鹽草、單脈二藥草及甘草等海草復育工程，推動藍碳經濟永續發展。