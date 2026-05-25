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可威不發焚化爐3500萬回饋金引爆抗爭 議員批違約…陳其邁回應了

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄大發工業區可威公司事業廢棄物焚化廠，今年以財務狀況不佳為由，撤銷3500萬元回饋金，引發地方反彈，市長陳其邁回應，責請法制局、經發局釐清來龍去脈。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄大發工業區可威公司事業廢棄物焚化廠，今年以財務狀況不佳為由，撤銷3500萬元回饋金，引發地方反彈，市長陳其邁回應，責請法制局、經發局釐清來龍去脈。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄大發工業區可威公司事業廢棄物焚化廠，今年以財務狀況不佳為由，撤銷3500萬元回饋金，引發地方反彈，當地民眾300多名里民今發動抗爭。市議員黃天煌今在議會質詢，批可威董事長違背合約，當地8里有2萬餘人長期受焚化爐汙染，應獲得補償：市長陳其邁回應，責請法制局、經發局釐清來龍去脈，協調雙方照舊或修改契約，「一切依法、依契約」。

2001年榮民工程公司在國營時，於大發工業區設置焚化爐，2005年起依焚化量支付每噸200元營運回饋金，民營化後，榮工持股42%，成立可威、可寧衛公司分別持股29%，2024年興建焚化新線，回饋金提高每噸300元，分期支付興建設施回饋金3500萬元。可威公司2019年至2025年支付營運回饋金3084萬，另支付興建設施回饋金840萬。

市議員黃天煌表示，根據榮民工程股份有限公司南區（大發廠）事業廢棄物綜合處理中心回饋金契約書，該契約是自2005年1月1日起至處理中心結束營運，可威公司2024年12月24日簽立第二期焚化設施提供地方建設獎勵金及興建回饋設施補助金贈與合約書，屬雙方合意簽訂，可威一、二任董事長皆依合約執行，但第三任董事長蕭永達上任後卻撤銷回饋金。

黃天煌表示，可威公司今年3月本應給予回饋金，董事長卻以公司財務狀況不佳為由，決定撤銷興建設施回饋金3500萬元及重新檢討營運回饋金計算方式，「興建焚化爐本來就應該給予回饋金，董事長卻能片面違背合約，不可思議。」可威長官卻在抗議現場躲在裡頭，「敢惹事卻不敢面對」，當地8里有2萬餘人長期受焚化爐汙染，理當獲得補償。

陳其邁表示，大發工業區地方焚化爐的地方回饋機制是屬於業者和可威公司的私法契約關係，市府有明定相關公立焚化爐的回饋辦法，會依法回饋地方，雖然可威公司有官股參與，但實際仍為私法單位，所定契約為私法契約，他會責請法制局、經發局釐清來龍去脈，協調雙方照舊或修改契約，「市府立場很明確，一切依法、依契約」。

高雄大發工業區可威公司事業廢棄物焚化廠，今年以財務狀況不佳為由，撤銷3500萬元回饋金，引發地方反彈，市長陳其邁回應，責請法制局、經發局釐清來龍去脈。圖／翻攝自高雄市議會直播
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陳其邁 焚化爐

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