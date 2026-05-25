高雄敬老卡加碼補助長輩搭小黃 司機爆料：常見手腳俐落年輕人持卡

高雄敬老卡發行張數已逾45萬張，愈來愈多長輩持卡搭計程車，今年7月起，特約計程車扣抵點數將從50點加碼至85點。議員白喬茵說，她接獲計程車司機陳情，出車常載到手腳俐落的年輕人持卡搭車，應設防堵機制。市府表示，尚未接獲檢舉，將會加強宣導。

議員白喬茵今天下午在高市議會為計程車司機發聲，希望市長陳其邁重視職業計程車所提出的四大訴求，另嚴查牌照遭喊價15萬元至30萬元的炒作亂象。她也強調「司機不是機器，需要有尊嚴的勞動環境」。

高雄敬老卡7月起將從每年1200點提高至每年7200點，公車船改為半價點數、計程車由每趟次50點提高至85點。

白喬茵說，有計程車司機反映，很多手腳俐落的年輕人拿長輩的敬老卡搭車，為怕麻煩通常不敢揭發，這種情況持續發生、且愈來愈多。

陳其邁答詢指出，計程車司機若發現有人持卡冒用，這是詐欺可拒絕，另根據違規次數，必要時可以停卡；會請交通局跟司機宣導及張貼告示提醒違規者，並請社福單位提醒長輩注意。

社會局表示，尚未接獲冒用情況，日後會針對長輩加強宣導。