高雄市大樓外牆掉磁磚砸傷騎士 工務局限期改善

高雄市五福一路與金門街附近一棟大樓，今天發生外牆磁磚掉落，造成機車騎士受傷。工務局表示，已要求所有權人限期改善，若有未善盡管理責任，將依法裁處。

高雄市五福一路與金門街附近一棟大樓，今天上午10時40分左右發生外牆磁磚掉落，造成機車騎士受傷。高雄市工務局獲報後派員前往現場了解，並會同相關單位進行勘查。

工務局表示，針對建築物外牆剝落部分，將先要求建築物所有權人或管理委員會立即完成危險區域警戒及緊急處置，避免再次發生掉落情形；後續則依「建築法」相關規定，要求所有權人限期改善，必要時辦理外牆安全檢查及修繕。

工務局指出，若經查涉有未善盡建築物維護管理責任情形，也將依法裁處；也呼籲各大樓管理委員會及所有權人，應定期巡檢建築物外牆及附掛物，尤其屋齡較高建物，更應加強維護管理。