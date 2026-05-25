高雄「夏日時制」縮短紅燈秒數 減少用路人曝曬

高雄市交通局今天表示，將推動「夏日時制」計畫，針對部分幹道近期陸續至8月期間，於特定時段彈性縮短紅燈秒數，降低用路人停等曝曬時間，以降低暑熱高溫不適感受。

高雄市交通局今天發布新聞稿表示，高雄夏季熱島效應顯著，機車族與行人於路口停等期間易長時間曝曬；市府推動「夏日時制」計畫，透過智慧號誌動態調控機制，於特定時段彈性縮短紅燈秒數，降低停等時間。

交通局表示，此次運用交通流量偵測器（VD）及大數據車流軌跡分析，優先選定號誌週期超過200秒、且具連鎖控制特性的幹道路廊進行優化，規劃近期陸續至8月期間，每天上午9時至下午4時30分實施。

交通局說明，「夏日時制」並非單一路口秒數調整，而是透過「智慧號控系統」進行整體路廊優化，在縮短紅燈停等時間同時，維持幹道車流連鎖運作，避免影響整體通行效率或造成局部壅塞。

實施期間，市府交通控制中心將進行全天候監測，並依即時車流進行滾動調整。交通局強調，此計畫兼顧「人本交通」與「效率管理」，未來將持續導入氣象資料與AI預測模型，發展更精細、即時的號誌控制策略。