新台17線工程 左營部分路口6月1日起分流改道

高雄市長陳其邁今早在議會受訪，直指新版財劃法讓高雄短少194億元統籌分配稅款。市議會國民黨團回擊，修法前最高526億元、今年修法後799億元，高雄整體財源不減反增，預算數據攤在陽光下，怎可以「花著修法掙來的錢，罵著修法的人！」

2026-05-25 14:31