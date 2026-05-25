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新台17線工程 左營部分路口6月1日起分流改道
高雄市區新台17線南段工程持續進行，市府工務局今天表示，配合左營區中正路、必勝路口與左營大路辦理永久路型實體分隔島施工，6月1日起將實施交通維持改道措施。
高雄市工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，左營大路平時車流量大，此次交維改道將導入「永久路型行車動線」，讓民眾提前適應未來道路配置，並在兼顧交通順暢與行車安全下，也避免後續再次調整帶來不便。
新工處說明，施工期間將先行開放左營大路轉彎車道，以及部分中正路南下車道，並採南北向車流分流方式運作。
其中，左營大路北上方向將保留1個車道，採單行方式行駛；南下車流則須改由新設轉彎道進入中正路後，再往南匯入左營大路。
新工處指出，高雄市區濱海聯外道路（新台17線）南段工程，配合左營區中正路、必勝路口與左營大路辦理永久路型實體分隔島施工，6月1日起將實施交通維持改道措施，工程預計今年10月底前完成。
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