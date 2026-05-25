守護山林與文化 古道遺址維護隊年薪調升5萬元

原民會今天表示，將提升古道遺址維護隊待遇，每名隊員年薪增加新台幣5萬元，盼穩定第一線人力，鼓勵更多族人留在部落，持續投入山林與文化守護。

原住民族委員會今天在高雄漢來大飯店，舉辦「115年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫」教育訓練暨114年度評鑑頒獎典禮，會中以華語及布農語雙語進行，由祖韻文化樂舞團展演揭開序幕。

評鑑結果由屏東縣牡丹鄉公所、高雄市茂林區公所古道遺址維護隊獲特優；高雄市那瑪夏區公所、花蓮縣卓溪鄉公所、屏東縣霧台鄉公所及屏東縣來義鄉公所獲優等；地方政府組則由高雄市政府及屏東縣政府獲特優。

原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur表示，繼去年首次推動全年進用制度後，今年再提高待遇，「隊員不僅整理古道、巡守森林，更是替下一代守護仍能看見的山林」，隊員維護環境，同時肩負守護祖先土地、文化記憶及傳承原住民族土地智慧的重要使命。

原民會新聞稿提到，全台有23支維護隊投入古道維護、文化遺址巡護、生態調查及環境守護。自民國105年推動計畫以來，已完成24條古道建檔、維護超過7800公里工作路線、守護超過7500公頃山林環境，並協助超過1100件天然災害及部落相關事項，展現山林守護量能與部落韌性。

根據高雄市政府原住民事務委員會新聞稿，維護隊員分享，透過部落耆老口述與帶領，才得以重新認識許多獵徑與傳統領域，過程中更了解山林承載著族人的共同記憶，盼能維護珍貴環境，持續保存文化與山林。

另外，此次為期2天的教育訓練，安排緊急救護、野外傷害處置及環境教育等課程，以提升第一線安全與專業能力。