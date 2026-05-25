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撤銷3500萬元回饋金惹議 可威公司聲明稱首季虧損7080萬元

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
可威公司指今年第一季虧損已達7080萬元，營運壓力沉重，決議取消興建回饋金3500萬元。圖／可威公司提供
可威公司指今年第一季虧損已達7080萬元，營運壓力沉重，決議取消興建回饋金3500萬元。圖／可威公司提供

高雄市可威公司焚化廠回饋金爆發爭議，可威今天聲明強調，截至今年已完成717萬元營運回饋金撥付，為公司成立以來單筆最高金額的回饋款項，並非外界所稱「完全停發」，但坦言公司財務虧損擴大，今年第一季虧損達7080萬元，營運壓力沉重，決議取消興建回饋金3500萬元。

可威公司處理一般醫療廢棄物及產線事業廢棄物，近年卻傳出面臨營運危機。今年4月，可威公司以財務壓力大，仍須支付大額回饋金影響營運，提出撤銷興建回饋金3500萬元；不過，地方認為長年承受空汙與環境風險，堅決反對撤銷回饋，雙方未達共識。

可威公司主張，2025年簽訂興建設施回饋金贈與契約，總額3500萬元分6年支付，屬民法上的贈與契約，贈與人若經濟狀況惡化，可依法撤銷贈與。

可威公司並提出營運數據，指營運回饋金逐年攀升，從2023年339萬元，提高至2025年605萬元，若再加計新焚化線興建贈與回饋金840萬元，去年總回饋金已達1445萬元。公司稱，近年廢棄物處理市場競爭激烈，焚化處理費用大幅下降，目前仍難以轉虧為盈。

針對今大寮區8里、300多名居民發動圍廠抗爭，可威也發出聲明表示遺憾，強調仍將持續與地方里長、民意代表及相關單位保持溝通，尋求兼顧地方發展、員工權益與企業永續經營的可行方案。

可威公司在聲明中指出，今年已撥付717萬元回饋金，包含興建回饋金420萬元及營運回饋金297萬元，回饋均依契約與協議辦理。

聲明稱，近年回饋金逐年增加，每年支出已由早期約200萬元，提高至目前約2000萬元，包括1200萬元營運回饋金及840萬元興建贈與回饋金，對公司財務造成沉重負擔。

聲明也坦承，目前營運面臨嚴峻挑戰，其中飛灰等衍生物處理成本，已從早期每噸約8000元，大幅攀升至每噸4萬5000元，加上整體廢棄物處理市場價格下滑，若仍需持續支應回饋金支出，更加劇財務壓力。

可威聲明表示，在虧損情況下，部分員工薪資調整及年終獎金受到影響，為維護約140名員工工作權益與公司永續經營，董事會才依契約及法規，決議取消興建回饋金，並依法啟動營運回饋金檢討機制，希望在地方需求與企業經營間取得平衡。

對於地方反彈，可威表示理解地方鄉親對回饋制度的重視，也願意持續溝通協調，先前已於4月23日召開第一次協調會，原訂5月20日舉行第二次協調會，但因地方民代反對而取消。

公司認為，此案屬契約爭議，應回歸既有協商機制，透過理性對話、協調會或仲裁程序處理，避免影響企業正常營運。

公司也提到，回饋金用途應優先用於環境美化、環境改善及相關公共工程，僅部分可作為社區福利使用，但截至目前，回饋金監督委員會尚未提供2026年度相關支出明細供公司審核。

可威公司聲明強調，截至今年已完成717萬元營運回饋金撥付。圖／可威公司提供
可威公司聲明強調，截至今年已完成717萬元營運回饋金撥付。圖／可威公司提供

廢棄物 高雄市 焚化爐

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