惠中寺「未來與希望」講座 29天32位名師談和諧共生

佛光山惠中寺年度盛事「未來與希望」系列講座，將於5月30日至6月27日登場，連續29天、共29場講座，每晚7時30分至9時舉行，邀集32位各界重量級講師接力開講。覺居法師說，今年以「和諧共生」為主題，期盼在動盪不安的時代中，引領社會大眾以包容與理解為基礎，開創共存共榮的新局。

「未來與希望」講座自2015年創辦至今已邁入第十二年，累積舉辦超過300場，線上線下參與人次突破2000萬。多年來持續邀請各領域具影響力的人士，透過生命經驗與人生智慧分享，為社會注入正向能量。

今年活動也結合藝術創作，由國立台中教育大學美術系特聘教授魏炎順指導，帶領碩士生黃冠連、李梓維、葉子欣進行主題繪畫創作，讓講座不僅在思想層面啟發人心，也在視覺藝術帶來感動。

佛光山中區總住持暨惠中寺住持覺居法師表示，今年主題靈感源自星雲大師墨寶「和諧共生 馬到成功」，也是對當前國際局勢的回應。他指出，世界紛擾不斷，衝突與對立頻仍，其根本往往來自人心缺乏包容與理解，期盼透過講座傳遞和諧共生的價值。星雲法師說，必須和諧共生才能馬到成功，就是「你好我好大家好」。

講師陣容堅強，包括連續12年未曾缺席的謝哲青、洪蘭，以及首次受邀的知名作詞人方文山、演員苗可麗等。此外，嚴長壽、劉博仁、郝旭烈、丁菱娟、韓良憶、楊惠姍、李艷秋等人也將陸續登場，從不同面向分享人生觀與社會觀察。

為鼓勵民眾參與，主辦單位推出「精進學習限量好禮」，民眾線上報名並持QR CODE到場聆聽，累積滿10場或20場，即可於隔日兌換限定贈品；另於6月6日、10日、13日、20日及27日五場「法師場」，前500名入場者可獲限量文創禮。

活動採免費入場、線上報名制，無法到場者亦可透過惠中寺官方Facebook、YouTube及Zoom同步收看直播。

活動資訊：地點在佛光山惠中寺（台中市西屯區福元街69號）報名與詳情：https://huichung2026.conf.tw/