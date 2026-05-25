陳其邁批新版財劃法害高雄少194億 藍營駁斥：既花錢又罵修法的人

高雄市長陳其邁今早在議會受訪，直指新版財劃法讓高雄短少194億元統籌分配稅款。市議會國民黨團回擊，修法前最高526億元、今年修法後799億元，高雄整體財源不減反增，預算數據攤在陽光下，怎可以「花著修法掙來的錢，罵著修法的人！」

高雄市長陳其邁認為，高雄人口與台北相當，土地面積卻多11 倍，但統籌分配款少了194億，影響高雄未來在整個城市轉型力道。

國民黨高市議員李雅靜指出，高雄統籌分配款112年度526億、114年度520億，據市府送交的「115年度總預算追加減案」，今年的統籌分配稅款達799億元，加上補助及協助收入488億元，兩者加總達1287億元。

李雅靜說，相較於114年度統籌分配稅款520億元及補助與協助收入708億元（加總1228億元），今年比去年實質增加59億元；市府近日提出的追加預算案，包括修法後分撥下來的統籌分配款。

議員許采蓁指出，過去中央與地方比例未調整，高雄每年可獲得的財源極不穩定，暴起暴落，讓地方施政充滿不確定性，推動修法不僅讓市政整體財源增加，更徹底解決地方財政不穩定的沉痾。

議員陳美雅以近日市府甫宣布追加6800萬元，加碼提供公私立國中小免費營養午餐的政策為例。她說，如果沒有這次財劃法修法挹注財政，市府哪來資源可以順利推動此政策，呼籲陳其邁市長回歸理性與事實數據。