焚化廠撤3500萬元回饋金引發地方圍場抗爭 高市環保局說話了

高雄市大發工業區可威公司事業廢棄物焚化廠，以財務狀況不佳撤銷3500萬元回饋金，引發地方反彈，今清晨300多名里民發動圍場抗爭，大寮區昭明里長張簡助昇說，焚化廠營運已超過25年，長年處理包括玻璃纖維、矽酸鈣板、石綿瓦等高汙染特殊事業廢棄物，地方承受空汙、異味及健康風險，回饋金不該說停就停。

高市環保局回應，可威公司和地方回饋金管理監督委員會簽約，答應針對第二期焚化設施提供地方建設獎勵金及興建回饋金，不過近日依民法第408條規定決定撤銷原本承諾的回饋金贈與，並授權董事長後續和地方協商。

環保局表示，這份契約屬於民間的私法契約，權利義務由雙方自行處理，環保局無法直接介入，站在地方環保主管機關立場，會持續監督焚化設施操作情況，並要求業者加強和地方溝通，妥善處理這次回饋金爭議。

2001年，榮民工程公司於國營時期在大發工業區設置焚化爐，2005年起依焚化量支付每噸200元營運回饋金，民營化之後，榮工持股42%，另成立可威公司、可寧衛公司分別持股29%，2024年興建焚化新線上線後，回饋金提高到每噸300元，並分期支付興建設施回饋金3500萬元。

截至目前，可威公司自2019年至2025年支付營運回饋金3084萬元，另支付興建設施回饋金840萬元，不過董事長蕭永達去年12月上任後，以公司財務狀況不佳，今年4月23日召開協調會，決定撤銷興建設施回饋金3500萬元及重新檢討營運回饋金計算方式。

「回饋金不是施捨，是地方承受汙染後最基本的補償」張簡助昇指出，營運回饋依焚化量計算，由周邊8個里按比例分配，一季一次，以昭明里為例，每季約7、8萬元，金額不高，作為重陽節、中秋節及里民活動等經費來源。

他表示，過去回饋金由大寮鄉公所協助處理，民營化之後，公所不再代辦，改由里長向可威窗口申請，也延續多年未變，歷任董事長都未曾中斷回饋。

張簡助昇說，地方願意協商，若真的經營困難，可以討論分更多期或延長支付年限，不是完全不能談，但不能一句「沒賺錢」就停發，里長也無法向里民交代。

他也提到，焚化廠長年飄臭味，空汙對健康威脅風險大，當地里民得癌症比例真的偏高，雖然汙染難以具體證明，但居民長期生活在高汙染環境下，也承受很大心理壓力。

張簡助昇透露，今天抗議行動從清晨7時持續到上午11時，地方訴求原有營運回饋金應如期發放、董事長下台，居民不滿未獲正面承諾，若業者不積極回應，未來將不定期集結里民圍廠抗議。

高雄市大發工業區可威公司事業廢棄物焚化廠，以財務狀況不佳撤銷3500萬元回饋金，引發地方反彈，今清晨300多名里民發動圍場抗爭。記者郭韋綺／翻攝

高雄市大發工業區可威公司事業廢棄物焚化廠，以財務狀況不佳撤銷3500萬元回饋金，引發地方反彈，今清晨300多名里民發動圍場抗爭。記者郭韋綺／翻攝