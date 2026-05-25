高雄多功能經貿園區「特倉區」危樓廠房遍佈 議員：都市計畫不合時宜

高雄市多功能經貿園區是南高雄高科技發展重點區域，包括特貿三、205兵工廠、軟體園區等，但整體經貿園區27年僅做3次都市計畫通盤檢討，當中有3塊特倉區因多為私人土地，多年來因民意無法整合，現況破敗不堪、危樓遍佈，民代質詢批特倉區已不符合當今需求，要求市府加速活化。市長陳其邁回應目前著手通盤檢討，加速整合意見送達中央。

高雄市多功能經貿園區環繞於高雄港邊並橫跨數個行政區，包括駁二藝術特區、高雄港旅運中心、特定經貿核心專用區、高雄軟體園區、205兵工廠等，面積近600公頃，其前身是1999年頒布作為「亞太營運中心」，27年來歷經3次都市計畫通盤檢討，分別為2005年、2013年和今年度，此次通盤檢討將配合亞灣2.0計畫打造「智慧經貿新灣區」。

市議員黃紹庭表示，多功能經貿園區27年僅做3次通盤檢討，當地許多分區不符時宜，許多在地商家發展退後，園區內有3塊使用分區屬於「特倉區」（包括1A、1B、1C），面積約32.44公頃，現金高科技產業高速發展，已與原先倉儲產業不同，在政府限建令之下無法增建，特倉區現況是20多年的工業廠房已成破敗不堪危樓，成為城市治安死角。

黃紹庭表示，多功能經貿園區內特倉區變更面臨當地陳情意見，目前已遭中央國土署要求加強整合，「27年都無法整合，市府計畫在2年內完成？」市府已經過評估確認特倉區不符需求，希望市府能先將分區恢復為原本甲種工業用地。

市長陳其邁表示，特倉區在過去亞太營運中心時劃定，已不合時宜，應該調整，不利周邊土地開發，市府才會主導通盤檢討，做長遠規劃，雖然目前地主意見不一，但對於未來產業看法應該相同，市府會加速整合意見，儘速補齊報告送達中央。

副市長林欽榮表示，全台灣各縣市在通盤檢討上受限人力、時程，無法如法規明定3至5年做通盤檢討，目前正進行多功能經貿園區的第3次通盤檢討，27年間仍有局部區域檢討，特倉區多數為私人土地，目前有48%地土建議更改為特貿區、甲種工業用地，但市府期待作為算力服務中心，現已與地主溝通中

針對「特倉區」都市計畫進度，都發局說明，該區已納入通盤檢討，並參酌內政部整體開發區處理方案，評估分區變更之可行性與合理性，市都委會專案小組已召開多次會議聽取民眾陳情意見及討論各項檢討變更內容，並辦理特倉區地主與專家座談，彙整意見及研提對策，將加速提報市、部都委會，持續推動產業用地轉型，帶動高雄產業升級與永續發展。