迎城隍暖身登場！金門500人大陣仗踩街 遊客：像大型嘉年華

金門浯島迎城隍遷治346週年慶典進入暖身高潮，金門天震堂、金門縣體育會民俗運動體育委員會及金門縣民俗技藝推廣協會，於昨日再度籌組「城隍慶賀團」遶境暖場，後浦街頭鼓聲震天、鞭炮聲此起彼落，近500名民眾組成的「城隍慶賀團」浩浩蕩蕩穿梭金城老街，醒獅、扯鈴、民俗藝陣輪番上陣，讓原本充滿閩南古厝風情的小鎮，瞬間化身熱鬧滾滾的民俗嘉年華，也吸引不少遊客駐足圍觀、拿起手機搶拍。

「第一次這麼近距離感受金門迎城隍，真的很震撼！」來自台中的陳姓遊客說，原本只是到後浦老街散步，沒想到剛好遇上遶境隊伍，沿路鑼鼓喧天、人潮擠滿街道，傳統藝陣和宗教氛圍交織，和台灣本島廟會感覺很不一樣，「很有歷史感，也很有人情味。」

另一名王姓旅客則表示，原本以為金門是安靜的戰地島嶼，沒想到迎城隍活動如此熱鬧，「大家跟著隊伍走、沿街拜拜，連小朋友都一起參與，感覺整座城市都動起來了。」

天震堂堂主、民俗運動體育委員會主委許績才表示，浯島迎城隍已被文化部列為國家重要民俗，是金門最重要的宗教文化資產之一，他長年投入醒獅與民俗技藝推廣，希望透過更多年輕世代參與，讓傳統文化得以延續。去年首度自發籌組慶賀團時，原本只是想替迎城隍提前暖場，沒想到獲得地方熱烈回響，今年參與人數更大幅增加，「看到這麼多人願意站出來支持傳統文化，真的很感動。」

今年活動也結合不少學校團隊參與，替傳統宗教活動注入青春氣息，金鼎國小扯鈴隊連續第3年加入遶境，學生們一路展演精采鈴藝；正義國小則首度參與，成為隊伍中的新亮點，金門農工也由校內「民俗才藝社」組隊加入，展現青年世代對傳統文化的投入與傳承。

遶境隊伍昨天下午自北鎮廟出發，沿途行經昭德宮、東門代天府、南門天后宮及西門外武廟，最後於浯島城隍廟集結，由許績才擔任主獻官，金城鎮長李誠智及地方代表、里長陪獻，向城隍爺致意，大批信眾與遊客一路隨行，沿街商家、住戶也紛紛擺設香案參拜，場面熱鬧盛大。

據了解，浯島邑主城隍爺於清康熙年間自金門城遷祀至後浦，至今已有346年歷史，每年農曆四月十二日的迎城隍遶境，不只是地方宗教盛事，更是金門最具代表性的文化節慶之一。近年隨著觀光推廣與社群分享，也吸引越來越多外地旅客專程前來感受這場專屬金門的民俗魅力。

「城隍慶賀團」昨遶境暖場，後浦街頭鼓聲震天、鞭炮聲此起彼落，結束後還安排志工協助清掃鞭炮屑。圖／民眾提供

金門天震堂、金門縣體育會民俗運動體育委員會及金門縣民俗技藝推廣協會，昨再度籌組「城隍慶賀團」遶境暖場，圖為舞龍表演。圖／民眾提供

金門天震堂、金門縣體育會民俗運動體育委員會昨安排「城隍慶賀團」遶境暖場，七爺八爺陣頭穿梭後浦街道。圖／民眾提供