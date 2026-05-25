高雄消防隊員怨「高溫35度仍不給開冷氣」白喬茵：檢討2年還沒改善

近日天氣酷熱，高雄有消防隊員網路抱怨「室內溫度逾35度，卻不能開冷氣」，議員白喬茵今日質詢指出，她連續兩年都接獲類似陳情，消防局為控管電費，衍生出強制斷電不能吹冷氣的離譜情況，今年又發生，消防局每次都先查內鬼卻不設法改善，應制定合理的冷氣使用規範。市長陳其邁表示，執行上若有偏差會檢討改進。

中央氣象署接連發布高溫特報，與高雄內門接轄的台南玉井昨日出現39.4度全台最高溫，今天各地高溫仍有機會衝破39度。高溫難耐引來高雄基層消防隊員在網路氣憤爆料，室內溫度高達35度卻不能開冷氣，還被切掉電源。發文立即引起熱議。

議員白喬茵指出，市府各局處辦公室都會開冷氣，她卻接獲多位消防弟兄陳情，不能吹冷氣且被強行斷電，很多分隊因電費壓力衍生出不成文的不合理限電規定，市長陳其邁似乎沒有掌握狀況。

白喬茵說，消防員無法吹冷氣的情況不是個案，她去年也有類似質詢，消防員不僅要衝火場忍受高溫火烤，還有醫療救護等救援出勤，應該提供好的休息環境給他們，消防局已經檢討兩年，為何至今仍沒有合理的冷氣使用規範。

陳其邁答詢表示，他的辦公室有中央空調，若天氣還可以會關掉，可以的話會盡量關掉，也會要求溫度不要調太低；各單位對於冷氣有不同規定，若是執行政策上有偏差，願意檢討。